Trainerhammer beim FC Bayern? FCB soll Kontakt zu Zinédine Zidane aufgenommen haben

Laut der spanischen Sportzeitung hätten sich die Münchener Verantwortlichen in den vergangenen Tagen bei Zidanes Agenten gemeldet, um abzuklopfen, ob der aktuell vereinslose Coach wieder als Trainer arbeiten möchte und sich einen Wechsel an die Säbener Straße in diesem Sommer vorstellen kann.

Zidane ist seit dem Ende seines zweiten Engagements bei Real Madrid 2021 ohne Job. Immer wieder wurde der ehemalige Weltklassespieler seitdem bei großen Vereinen gehandelt. Stets hieß es allerdings, der 51-Jährige liebäugele mit dem Posten des französischen Nationaltrainers. Dort allerdings sitzt Didier Deschamps (Vertrag bis 2026) fest im Sattel, das bekräftigte vor wenigen Wochen nochmal Verbandspräsident Philippe Diallo.

Beim FC Bayern war Zidane vor einigen Wochen bereits im Gespräch, konkret wurde es dabei aber nicht. Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion und Bundestrainer Julian Nagelsmann sollen nach der Absage von Wunschkandidat Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) die heißesten Anwärter sein.