"Vollkommener Quatsch": Vermutung von Didi Hamann zum FC Bayern München sorgt für Kopfschütteln

Die Diskussion, warum der FC Bayern München so große Verletzungsprobleme hat, ist in vollem Gange. Stefan Effenberg rügte in diesem Zusammenhang eine Vermutung von Didi Hamann als unsinnig.

Anzeige

"Das daran festzumachen, die würden zu wenig trainieren, ist vollkommener Quatsch", sagte Effenberg im "Doppelpass" bei Sport1 und reagierte damit auf eine Aussage von Hamann. Nach der Verletzung von Kingsley Coman am Samstag hatte der 50-Jährige bei Sky über die Verletzungsmisere beim deutschen Rekordmeister gesagt: "Irgendwas stimmt da nicht. Entweder trainieren die zu viel oder zu wenig. Mein Gefühl ist, dass die zu wenig trainieren. Das habe ich auch gehört." Effenberg argumentierte nun dagegen: "Wenn du einen Rhythmus mit Champions League, Bundesliga und Nationalmannschaften und damit mehr oder weniger durchgehend englische Wochen hast, dann kannst du logischerweise nicht so viel trainieren." Der 55-Jährige vermutet eher "unglückliche Umstände" und erklärte: "Es gibt nun mal verletzungsanfällige Spieler, die im Laufe ihrer Karriere viel mit Muskelverletzungen zu tun haben. Das hat mit dem Training aber nichts zu tun."

Artikel und Videos zum Thema