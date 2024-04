FC Bayern München, News und Gerüchte: "Kein Fehler, ihn zu verpflichten! "Christoph Freund verteidigt Neuzugang

© getty

FC Bayern, News: Thomas Müller hängt Manuel Neuer ab

Thomas Müller trug sich beim 2:0 gegen den 1. FC Köln nicht nur zum dritten Mal in dieser Saison in einem Bundesligaspiel in die Torschützenliste ein, er eroberte auch in einer ganz besonderen Statistik den ersten Platz. Bei seinem 469. Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse ging Müller zum 336. Mal als Sieger vom Platz und ließ damit Teamkollege Manuel Neuer (335 Siege) hinter sich.

Der 38-Jährige erhielt gegen Köln eine Pause, weil die Bayern nach Neuers jüngst erst auskurierter Adduktorenverletzung kein Risiko eingehen wollten, wie sie vor dem Spiel via X mitteilten.