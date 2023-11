FC Bayern, News und Gerüchte: Tuchel-Ärger über "sensationelle" Länderspielpause, Goretzka "erschrocken" wegen Galatasaray-Fans

Die bevorstehende Länderspielpause lässt FCB-Trainer Thomas Tuchel verzweifeln. Leon Goretzka spricht über die Atmosphäre beim CL-Heimspiel gegen Galatasaray. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Leon Goretzka "erschrocken" wegen der Galatasaray-Fans

Bayerns Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat bekannt, dass ihn die Stimmung in der Allianz Arena am Mittwoch beim Champions-League-Duell mit Galatasaray (2:1) beeindruckt hat - vor allem wegen der türkischen Fans. "Es ist schon Wahnsinn, wie vor allem türkische Mannschaften immer wieder enthusiastisch unterstützt werden", sagte Goretzka und ergänzte: "Ich hab mich ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, weil ich nicht damit gerechnet habe."

Überraschend kam für die Heimmannschaft, dass sie beim ersten Gang auf den Platz nicht nur mit Jubel und Applaus begrüßt wurde. "Als wir vor dem Spiel rausgegangen sind, gab es dann plötzlich ein Pfeifkonzert", berichtete Goretzka. "Aber es war eine geile Stimmung, unsere Fans haben da gut dagegengehalten", meinte er.

In der kommenden Länderspielpause geht es für Deutschland in einem Testspiel in Berlin gegen die Türkei. Für dieses Duell erwartet Goretzka eine ähnliche heiße Stimmung: "Das könnte vom Gefühl her wieder ein Auswärtsspiel werden für uns", sagte er.