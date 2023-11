FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken der Spieler gegen Galatasaray Istanbul: Ausrufezeichen von Joshua Kimmich! Zwei Verteidiger fallen ab

Der FC Bayern München ist nach einem 2:1 (0:0) gegen Galatasaray Istanbul ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Während drei Spieler glänzten, fielen zwei Verteidiger ab. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

© getty FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Noten: Manuel Neuer War lange überhaupt nicht gefordert und bewies dann seine ganze Klasse, als er im Duell mit Icardi ganz lange stehen blieb und seinen Kasten somit auf das Minimum schrumpfte (43.). Musste danach kaum noch richtig eingreifen, ehe er den Ball aus dem Netz holen musste (90.+3.). Note: 3.

© getty FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Noten: Noussair Mazraoui Obwohl er deutlich weniger als Davies gefordert war, traute er sich nur selten auf die Höhe des gegnerischen Sechzehners. War in der Defensive nicht immer aufmerksam, blieb mit einer Ausnahme unter dem Strich aber ohne größeren Fehler. Denn er ließ Icardi vor Torreiras Abseitstor ungestört passen. Gewann dafür gegen Ende einige Bälle. Note: 4.

© getty FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Noten: Dayot Upamecano Als wäre er nie verletzt gewesen. Aufmerksam und gallig in den Zweikämpfen, dazu immer wieder mit guter Übersicht im Spielaufbau. In der wilden Phase kurz vor dem Pausenpfiff mit einer ganz wichtigen Rettungstat gegen Zaha (43.). Nach Wiederanpfiff erneut zweimal bärenstark im Zweikampf. Sieben Ballgewinne sprächen Bände. Glänzender Auftritt bis zu seiner Auswechslung. Note: 1,5.

© getty FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Noten: Min-Jae Kim Hatte seine Probleme mit den wuchtigen und zugleich quirligen Gala-Stürmern, die häufiger in seiner Umgebung in gefährliche Positionen kam. Sein Stellungsspiel stimmte in diesen Szenen schlichtweg nicht. So auch vor Icardis Hochkaräter (43.). Verlor zudem das Laufduell vor dem Anschlusstreffer. Note: 4,5.

© getty FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Noten: Alphonso Davies Wurde von Boey und Ziyech von Beginn an weit in die eigene Hälfte gedrückt und antwortete darauf einmal mit einem überragenden Dribbling, bei dem er gleich drei Gegenspieler alt aussehen ließ (8.). Ohnehin dauerhaft gefordert, kein Bayern-Spieler führte mehr Zweikämpfe. Die Mehrheit davon gewann er (9 von 16), auch wenn Boey ein paar Mal durchbrach. Note: 3.

© getty FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Noten: Joshua Kimmich Obwohl Laimer und Goretzka gegen den BVB mehr als überzeugten, kehrte er in die Startelf zurück brachte das Stadion nach wenigen Sekunden mit einem starken Tackling gleich zum Beben. Diese Einsatzfreude behielt er bei. Zudem mit einigen seiner gefürchteten Chipbälle, spielte so viele Pässe im letzten Drittel wie kein anderer - und zwar mit deutlichem Abstand (37). Dazu mit dem Assist für Kane bei ruhendem Ball (80.). Ein klares Ausrufezeichen in Richtung seiner Kritiker. Note: 1,5.

© getty FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Noten: Leon Goretzka Stand trotz seines Handicaps erneut in der Startelf und haute sich wie schon in Dortmund in jeden Ball rein. Bezeichnend war seine tolle Grätsche kurz nach Anpfiff, die einen Konter von Galatasaray im Keim erstickte (6.). Dazu mit vielen Momenten, in denen er mit kurzen Sprints für Tempo sorgte. Ebenfalls stark: Sein Steckpass auf Sané vor dessen Riesenchance (30.). Ihm fehlten bei seinem Kopfball-Versuch vor Kanes Pfostentreffer nur wenige Zentimeter zum Torerfolg (53.). Nach Upamecanos Auswechslung in der Innenverteidigung gefragt, agierte dort solide. Note: 2.

© getty FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Noten: Kingsley Coman War in der ersten Hälfte auf dem Papier zwar der unauffälligste Bayern-Angreifer, setzte sich aber einige Male auf der rechten Seite durch und bewies gutes Auge. Die Chancenverwertung seiner Kollegen verhinderte einen Assist. Drehte nach der Pause ordentlich auf und behauptete sich regelmäßig gegen Angelino, doch an seiner Ausbeute änderte sich nichts. Sinnbildlich war seine tolle Flanke, die Kane an den Pfosten setzte. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Noten: Jamal Musiala Zeigte sich erneut zweikampfstark, wie bei seinem wichtigen Ballgewinn gegen Ziyech, der andernfalls eine riesige Konter-Möglichkeit hätte einleiten können. Offensiv ebenso ein Aktivposten. Spielte häufiger den vorletzten Platz. Beinahe sorgte er auch für das 1:0, als er den Ball nur knapp am Ball vorbeizirkelte (28.). Verletzte sich dann kurz vor der Pause ohne Fremdeinwirkung. Für ihn kam Müller ins Spiel (40.). Bitter, zeigte seine Formkurve doch zuletzt wieder klar nach oben. Note: 3.

© getty FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Noten: Leroy Sané Fügte sich sofort mit zwei guten Aktionen ins Spiel ein. Die Marschroute für seinen Gegenspieler Boey war früh klar: Es wird ein ganz langer Abend. Vergab dann in zentraler Position - dort tauchte er häufiger auf, wenn Kane und Musiala in die Breite auswichen oder sich fallen ließen - die erste Großchance des Spiels, weil er Muslera vergeblich umkurvte (14.). Hätte bei seinem zweiten Versuch aus noch besserer Position eigentlich für die Führung sorgen müssen (30.). Trieb auch im zweiten Spielabschnitt immer wieder an, traf aber nicht mehr so oft die richtige Entscheidung und leistete sich deshalb einige Ballverluste. Da war mehr drin. Note: 3.

© getty FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Noten: Harry Kane Mit dem ersten Warnschuss der Partie, den Muslera gerade noch so zur Ecke klärte (5.). Ließ sich in der Folge auffallend oft fallen oder zog auch mal auf den linken Flügel, um mit Sané den Laufweg zu kreuzen und diesem Raum im Zehnerraum zu verschaffen. Symbolisch dafür war, wie er sich vor Sanés zweiter Großchance in der Luft durchsetzte und den Angriff so einleitete. Muss nach der Halbzeit das 1:0 machen, als er aus kürzester Distanz das Aluminium traf. Zumal Muslera schon mehr oder weniger geschlagen war. Wurde in der Folge etwas blasser, ehe er fast aus dem Nichts zur Führung einnickte und eiskalt zum 2:0 einschob (86.). Ein echter Stürmer eben. Note: 1,5.