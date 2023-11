FC Bayern München, News und Gerüchte: Real Madrid in Gesprächen mit Berater von Alphonso Davies - Harry Kane knackt Uralt-Rekord

Real Madrid und der Berater von Alphonso Davies haben offenbar mehrere Gespräche geführt. Harry Kane stellt beim Sieg beim BVB zwei neue Bestmarken auf. Thomas Tuchel äußert sich derweil zu seinem Disput mit Schiedsrichter Deniz Aytekin. Und: Jan-Christian Dreesen stellt Transfers in Aussicht. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty FC Bayern, Gerücht: Real Madrid führt Gespräche wegen Alphonso Davies Der Berater von Alphonso Davies, Nick Huoseh, soll in den vergangenen Wochen mehrere Gespräche mit Real Madrid wegen eines möglichen Transfers seines Klienten geführt haben. Das berichtet die spanische Zeitung AS. Demnach könnte der 23-jährige Linksverteidiger bereits im kommenden Sommer zu den Königlichen wechseln. Die Bayern würden den 2025 auslaufenden Vertrag mit Davies am liebsten verlängern. Gespräche gibt es diesbezüglich aber derzeit wohl nicht. Der Grund: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die FCB-Verantwortlichen von Huosehs Vorgehensweise seit Wochen genervt. Der Davies-Berater hatte seinen Schützling indirekt mehrfach öffentlich mit Real in Verbindung gebracht. "Real ist ein großer Klub, ein großer Name, ich bin ein großer Fan. Wenn man Gerüchte um seinen Spieler hört, macht das schon stolz", hatte Huoseh beispielsweise in einem Interview mit dem "Transfer-Experten" Fabrizio Romano gesagt. Davies wechselte 2019 von den Vancouver Whitecaps nach München. Seither kam der Kanadier für den FCB in 169 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er acht Tore und 28 Vorlagen beisteuerte.

© getty FC Bayern, News: Jan-Christian Dreesen spricht über Transfers Nach Uli Hoeneß hat auch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen Trainer Thomas Tuchel Wintertransfers in Aussicht gestellt. "Wenn wir es für notwendig erachten, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle verstärken, werden wir das tun", sagte Dreesen am Samstag bei Sky: "Wir haben nach wie vor Top-Qualität im Kader. Das heißt aber nicht, dass wir nicht noch stärker werden wollen." Ähnlich hatte sich Ehrenpräsident Hoeneß vor dem Pokal-Aus in Saarbrücken geäußert: "Wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist."

© getty FC Bayern, News: Harry Kane mit zwei neuen Bestmarken Harry Kane war beim 4:0-Sieg des FC Bayern bei Borussia Dortmund am Samstag mit drei Toren erneut der Matchwinner des deutschen Rekordmeisters. Der Engländer stellte dabei laut Opta gleich zwei neue Bestmarken auf. Kane wurde zum ersten Spieler, der in seinem ersten "Klassiker" zwischen FCB und BVB mindestens drei Tore erzielt hat. Außerdem steht der 30-jährige Stürmer nun bei 15 Bundesliga-Toren. So häufig traf noch nie ein Spieler in der Bundesliga in seinen ersten zehn Partien. Kane übertraf damit Klaus Matischak, der in der Saison 1963/1964 in seinen ersten zehn Spielen 13 Tore für den FC Schalke 04 erzielte. "Einfach fantastisch", schwärmte Dreesen: "Du freust dich natürlich als jemand, der mitverantwortlich war für diesen Transfer, wenn das dann so funktioniert. Ich hoffe, es geht so weiter." Insgesamt steht Kane bei 17 Toren und sieben Assists in 14 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister. In der Bundesliga-Torjägerliste überholte er zudem Serhou Guirassy (14 Tore) vom VfB Stuttgart, der aktuell verletzt ausfällt.

© Getty Images FC Bayern, News - Thomas Tuchel: "Ich habe niemanden beleidigt" Thomas Tuchel hat beim Sieg in Dortmund die Gelbe Karte wegen Meckerns gesehen. "Das war emotionales Coaching", sagte der FCB-Trainer anschließend bei Sky: "Es ist ganz normal, es war alles im Rahmen, ich habe niemanden beleidigt. Deniz Aytekin ist ein absoluter Top-Schiedsrichter, ich mag ihn. Wir hatten unterschiedliche Meinungen, aber er hat es mir dann erklärt - alles gut." Schiri Aytekin meinte zu seinem Gespräch mit Tuchel: "Es war ganz normal. Wir haben ruhig miteinander gesprochen. Es ist klar, dass man bei so einem Spiel eine gewisse Anspannung hat. Wenn man ruhig mit Menschen spricht, reden sie manchmal auch ruhig zurück und so hat es sich eben aufgelöst."

© getty FC Bayern, News - Leon Goretzka: "Haben den Gegner plattgemacht" Leon Goretzka war nach dem Sieg in Dortmund hochzufrieden. "4:0 ist natürlich sehr souverän. Über Konter, die wir heute sehr gut ausgespielt haben, haben wir den Gegner plattgemacht", sagte Bayerns Mittelfeldspieler nach der Partie bei Sky. Für den 28-Jährigen ist ein Auftritt im Signal Iduna Park "das geilste Auswärtsspiel", erklärte er: "Seit ich bei Bayern bin, habe ich noch kein Auswärtsspiel in Dortmund verloren. Es macht einfach Spaß: Die Stimmung ist überragend, die Dortmunder Fans machen richtig Theater und unsere Fans hört man immer nach den Toren. Für diese Duelle spielt man Fußball."

© imago images FC Bayern, News: Thomas Müller sieht Bayer Leverkusen als Hauptkonkurrent Thomas Müller sieht nach der Machtdemonstration des FC Bayern nun Bayer Leverkusen als härtesten Konkurrenten im Bundesliga-Titelkampf an. "Sie haben nur einmal Unentschieden gespielt, den Rest gewonnen. Es sieht aktuell danach aus", sagte der Nationalspieler nach dem Topspiel. "Wir haben Schritt gehalten mit Leverkusen", stellte Müller zufrieden fest, der Tabellenführer ist weiterhin nur zwei Punkte entfernt. Vom Sieg des Konkurrenten bei der TSG Hoffenheim (3:2) habe er die erste Halbzeit gesehen, berichtete Müller, "da habe ich gedacht, das geht ja gleich wieder gut los. Und auf einmal steht es 2:2." Vielleicht, hofft Müller, habe Bayer zumindest "mal gespürt, dass sie verwundbar sind".