FC Bayern, News und Gerüchte: Martín Zubimendi angeblich im Visier des FCB - überraschendes Ergebnis bei Fan-Umfrage

Auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler ist der FC Bayern München angeblich bei Martín Zubimendi von Real Sociedad gelandet. Das Winter-Trainingslager wird wohl nicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden. Und: Nur 47,2 Prozent der Fans setzen auf die Titelverteidigung des Rekordmeisters. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Um Platz für Zubimendi in der Zentrale zu schaffen, denkt Tuchel dem Bericht zufolge darüber nach, Joshua Kimmich ab der Rückrunde wieder als Rechtsverteidiger auflaufen zu lassen.

Zubimendi stand bereits in den vergangenen Jahren vor allem im Fokus des FC Barcelona. Er verlängerte dann aber doch seinen Vertrag beim Klub aus San Sebastián bis 2027, sodass er nur gegen die Zahlung einer hohen Ablösesumme nach München kommen könnte.

Martín Zubimendi von Real Sociedad steht angeblich auf der Wunschliste des FC Bayern. Das berichtet die Sport Bild . Der 24 Jahre alte Spanier könnte der defensive Mittelfeldspieler werden, den FCB-Trainer Thomas Tuchel gerne schon im Sommer holen wollte. Damals bemühten sich die Münchner erst um Declan Rice, der zum FC Arsenal ging, und am letzten Tag der Transferperiode auch um Fulhams João Palhinha, doch der Deal kam unter Zeitdruck nicht mehr zustande.

© getty

FC Bayern, News: Ex-Talent Kenan Yildiz in Juve-Profikader befördert

Kenan Yildiz, ehemaliges Talent des FC Bayern München, ist bei Juventus Turin in den Profikader befördert worden. Zusammen mit Dean Huijsen gehört der 18-Jährige ab sofort fix zum Team von Trainer Massimiliano Allegri.

Yildiz, der bei den Bayern sämtliche Jugendteams durchlief, bevor er 2022 ablösefrei nach Italien wechselte, kommt in dieser Saison auf bislang fünf Kurzeinsätze in der Serie A, in denen er insgesamt 36 Minuten spielen durfte. "Yildiz wird ein großartiger Spieler werden", legte sich Coach Allegri aber schon nach den ersten Eindrücken fest.

Im Oktober debütierte Yildiz bereits für die türkische Nationalmannschaft: Er wurde beim 1:0-Sieg in der EM-Qualifikation in Kroatien kurz vor Schluss eingewechselt.