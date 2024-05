Holstein Kiel vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga steht am heutigen Samstag, den 11. Mai, das Topspiel zwischen dem Tabellenführer Holstein Kiel und dem Tabellendritten Fortuna Düsseldorf an. Die Partie geht um 20.30 Uhr los, gespielt wird im Holstein-Stadion in Kiel.

Für beide Mannschaften geht es noch um einiges. Die Kieler sind so gut wie aufgestiegen, müssen heute dafür nur mehr unentschieden spielen. Die Norddeutschen wollen aber auch Meister werden, dafür würde ein Sieg mehr helfen. Der Vorsprung auf den FC St. Pauli beträgt nämlich nur einen Zähler. Düsseldorf kann mit einem Dreier den Relegationsplatz fixieren, hat aber auch noch kleine Chancen auf den direkten Aufstieg.