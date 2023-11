FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Manuel Neuer im Liveticker

Vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Galatasaray (Mi., 21 Uhr) steht am Dienstag die obligatorische Pressekonferenz auf dem Programm. Trainer Thomas Tuchel und Torhüter Manuel Neuer stehen dabei Rede und Antwort. Hier könnt Ihr die PK ab 13 Uhr im Liveticker verfolgen.

Die Pressekonferenz des FC Bayern mit Thomas Tuchel und Manuel Neuer im Ticker - jetzt LIVE!

Neuer über sein Verhältnis zu Ulreich:

"Ich bin ein riesiger Fan von ihm. Er hat immer seinen Mann gestanden, wenn er gebraucht wurde. Als Mensch tut er uns gut und seine Leistungen waren auch stark."

Neuer über Kimmich:

"Wenn Jo zur Verfügung steht, will ich immer mit Jo spielen. Ich bin ein Fan von ihm, er ist ein Leader."

Neuer über eine mögliche Rückkehr ins DFB-Team:

"Julian und ich stehen schon seit längerer Zeit im Austausch, haben auch nach dem Dortmund-Spiel gesprochen. Ich werde nicht zur Nationalmannschaft reisen für die nächsten Länderspiele, das hat medizinische Hintergründe. Es ist wichtig für mich, mich zu pflegen und mich auf mich zu konzentrieren. Ich werde alles geben, um im nächsten Jahr dann wieder dabei zu sein."

Neuer über das Duell mit Icardi:

"Wir wissen natürlich, dass Mauro Icardi ein super Spieler ist, der unberechenbar ist und dieses gewisse Etwas hat. Er ist ein Schlitzohr, das hat man auch bei seinem Elfmeter im Hinspiel gesehen. Er hat keine Angst, hat diesen Instinkt und ist ein sehr mutiger Spieler. Wir wissen, was auf uns zu kommt."

Neuer über aktuelle Situation der Bayern:

"Am Samstag haben wir über weite Strecken ein sehr gutes Spiel gemacht, hatten einen sicheren Aufbau und haben kontrolliert gespielt. Es war uns extrem wichtig, dass wir eine hohe Konzentration an den Tag legen. Wir haben besser gespielt als zuvor und haben die Gunst der Stunde genutzt, gegen einen solch starken Gegner wie Dortmund eine Duftmarke zu setzen. Bis auf das Pokal-Aus sind wir daher voll im Soll für diese Saison."

Neuer über seine sportlichen Aktivitäten außerhalb des Fußballs:

"Ich muss immer gut regenerieren und dafür sind Sachen wie Radfahren sehr wichtig. Das ist ein wichtiger Ausgleich für Körper und Geist."

Manuel Neuer über seinen Fitnesszustand:

"Ich freue mich natürlich, dass ich meine ersten Spiele gemacht habe und bin froh, dass es so gut funktioniert hat. Der Körper reagiert natürlich noch, das ist nach so einem langen Ausfall aber völlig normal. Die Nachsorge ist wichtig für mich, um mich um meine kleinen Baustellen zu kümmern. Ich habe die Belastung bisher gut verkraftet. So kann es weiter gehen."

Neuer über den Streit zwischen Tuchel und Matthäus:

"Das war bei uns in der Mannschaft kein großes Thema. Natürlich bekommt man davon etwas mit, aber nicht wirklich viel. Wir waren nach dem Spiel in Dortmund einfach glücklich über die Leistung und den Sieg."

FC Bayern: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Manuel Neuer im Liveticker

Vor Beginn: Wird Tuchel auf Joshua Kimmich setzen, oder erhalten wie beim Sieg in Dortmund Konrad Laimer und Leon Goretzka den Vorzug? Wir haben uns mit diesem Thema in einem Pro und Contra beschäftigt.

Vor Beginn: Am Mittwoch empfängt der FC Bayern in der Champions League Galatasaray aus Istanbul. Wer ist fit für die Partie?

Vor Beginn: Willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern mit Thomas Tuchel und Manuel Neuer. Ab 13 Uhr bekommt Ihr hier im Liveticker die wichtigsten Aussagen.

