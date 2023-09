FC Bayern, News und Gerüchte: Kuriose TV-Panne! ZDF verkündet FCB als Sieger gegen Leverkusen

Eine ZDF-Moderatorin verkündet den FC Bayern fälschlicherweise zum Sieger gegen Bayer Leverkusen. Der FCB wollte wohl schon vor einigen Jahren Xabi Alonso verpflichten. Außerdem: Thomas Tuchel hadert mit der Schiedsrichterleistung im Topspiel. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Der FC Bayern hat durch das Remis den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Harry Kane gelang in der 7. Minute die Führung. Es war bereits der vierte Saisontreffer des 100-Millionen-Euro-Einkaufs. Alejandro Grimaldo glich mit einem Traum-Freistoß in der 24. Minute für die Werkself aus. Nach Leon Goretzkas Treffer (86.) sahen die Bayern wie der Sieger aus, doch der eingewechselte Palacios (90.+4) glich spät aus.

Im 'heute journal' des ZDF ist es am Freitag-Abend zu einem kuriosen Fauxpas gekommen. In der Nachrichtensendung verkündete Moderatorin Hanna Zimmermann fälschlicherweise den FC Bayern zum Sieger im Bundesliga-Topspiel über Bayer 04 Leverkusen.

Alonso lehnte die Offerte jedoch ab und übernahm stattdessen die zweite Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian. Dort führte er das Team in die zweite spanische Liga und empfahl sich so für größere Aufgaben.

Der FC Bayern wollte offenbar schon vor einigen Jahren den heutigen Leverkusen-Trainer Xabi Alonso an die Isar locken. Das geht aus einem Bericht von Sport1 hervor. Demnach hätten die Münchner dem Spanier in der Saison 2019/20 das Angebot unterbreitet, als Co-Trainer für den damaligen Cheftrainer Niko Kovac zu fungieren.

© getty

FC Bayern München, News: Tuchel hadert mit Schiedsrichter

Nach dem 2:2-Unentschieden im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen hat Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Daniel Schlager geäußert.

Der Bayern-Coach haderte vor allem mit der späten Elfmeterentscheidung zu Gunsten der Leverkusener. "Dass es da Kontakt gibt, ist es klar. Dass es zu gierig von Davies ist, in der Situation - durch die Beine - an den Ball zu kommen, ist auch klar. Aber er (Daniel Schlager; Anm. d. Red) hat ihn nicht gepfiffen, das wollen wir hier nicht vergessen. Für mich ist es in einem Spiel in der 94. Minute bei einem Spieler, der aus dem Sechzehner rausgeht, viel zu wenig. Das war super soft", so Tuchel.

FC Bayern München: Die nächsten drei Pflichtspiele des FCB