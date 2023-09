FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten und Einzelkritiken: Laimer bewirbt sich als Publikumsliebling, Tel kann auch auflegen

Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen haben am 4. Spieltag richtig viel Werbung für die Bundesliga gemacht und sich in einem echten Spitzenspiel 2:2 getrennt. Die besten Noten bei den Münchnern verdiente sich ein Verteidiger. Auch Mathys Tel konnte nach seiner Einwechslung wieder glänzen.

Die Noten und Einzelkritiken der Profis des FC Bayern München beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen.

© getty FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten: Sven Ulreich Machtlos gegen den perfekten Freistoß von Alex Grimaldo zum 1:1 und beim Elfmeter zum 2:2. Mit einigen Schwächen beim Herausspielen des Balles. Musste einmal nach einem Fehlpasss in höchster Not retten, tat dies aber glanzvoll. Hatte einmal Glück, dass Victor Boniface den Ball aufs Tor schoss, als er zu weit herausgerückt war. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten: Konrad Laimer Bekam ein wenig überraschend hinten rechts von Beginn an den Vorzug vor dem einzigen gelernten Rechtsverteidiger im Kader Noussair Mazraoui. Bedankte sich mit einer defensiv blitzsauberen Leistung für das Vertrauen, bewarb sich mit ein paar Power-Grätschen auch für den Status des neuen Publikumlieblings. Durfte nach Kimmichs Auswechslung nach einer Stunde ins zentrale Mittelfeld. Note: 2,5.

© imago images FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten: Dayot Upamecano Insgesamt sehr stabil, gewann einige sehr wichtige Zweikämpfe gegen Victor Boniface und luchste auch mal dem unermüdlichen Florian Wirtz meisterhaft den Ball ab. Hatte in der 78. Minute Glück, als er erst fast einen Elfmeter verursachte und dann von Wirtz vernascht wurde bei dessen Pfostentreffer. Schlug sich trotz dieser Unsicherheit im Privatduell mit Wirtz gut. Note: 2.

© imago images FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten: Min-Jae Kim Ziemlich on fire beim Topspiel, aggressive Zweikampfführung, schöne, lange Pässe in die Spitze. Freilich war nicht jede Aktion glücklich. Hatte es teilweise (wie seine Kollegen auch) ganz schön schwer gegen Victor Boniface, verlor auch ein paar Bälle zu viel für einen Innenverteidiger. Klärte dann aber etwa in der 40. Minute in letzter Instanz, nachdem Leverkusens Stürmer zuvor Laimer, Upamecano und Sané vernascht hatte. Wilde Leistung in diesem wilden Ritt. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten: Alphonso Davies Verlor zu Beginn einige Zweikämpfe, biss sich aber ins Spiel und hatte bis weit in die zweite Halbzeit hinein eine perfekte Passquote. Verursachte unglücklich den Elfmeter, als er Jonas Hofmann in die Hacken lief. Note: 4.

© getty FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten: Joshua Kimmich Wurde bei Ballbesitz permanent von zwei oder sogar drei Gegenspielern attackiert und permanent unter Stress gesetzt. Schaffte es dennoch, ein paar sehr schöne Pässe zu spielen. Sein Freistoß auf Thomas Müller leitete Bayern Münchens Doppelchance in der 35. Minute ein. Ließ Florian Wirtz etwas zu sehr an der langen Leine, was auch nach Bayers vehementer Drangphase Mitte der ersten Halbzeit für Gefahr sorgte. Bekam bei Müllers Auswechslung in der 60. Minute von diesem die Kapitänsbinde überreicht, nur um sie gleich an Leon Goretzka weiterreichen zu müssen - auch er wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Ganz glücklich sah er nicht aus, auch wenn Trainer Thomas Tuchel vorher angekündigt hatte, dass er nach seinen Muskelproblemen nicht durchspielen würde. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten: Leon Goretzka Zu Beginn eine kämpferisch ansprechende Leistung, hatte aber auch seine Mühe mit den permanent nervenden Leverkusenern, sodass irgendwann auch seine Körpersprache schlechter wurde. Hatte trotzdem die meisten Ballgewinne und gute Zweikampfwerte. Hatte per Kopf kurz vor der Pause nach Laimers weitem Pass die beste Chance der Münchner nach dem 1:0 in der ersten Halbzeit und traf kurz vor Schluss zur erneuten Führung. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten: Leroy Sané Durfte statt Joshua Kimmich die Ecken schießen. Gleich nach seiner ersten stand es 1:0 - er hatte sie hoch und lang nah am Tor entlang an den zweiten Pfosten platziert, sodass Harry Kane einnicken konnte. Wie in den letzten Wochen: aktiv und spielfreudig - und diesmal steckte er zeitweilig auch seine Mitspieler an. Erhielt wohlverdienten Szenenapplaus, als er einen Leverkusener Sturmlauf weit in der eigenen Hälfte ablief und den Ballbesitz erlangte. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten: Thomas Müller Verursachte den Freistoß zu Alex Grimaldos perfektem Schuss zum 1:1. Beschwerte sich vehement, doch das Foul war ziemlich eindeutig. Schien überhaupt genervt von den aggressiv pressenden und teils wie eine Klette an ihm hängenden Gegenspielern, die ihm auch schon mal den Ball vom Fuß klauten. Kompensierte dies auch mal mit Gewaltschüssen und Kopfbällen aufs Tor. Musste nach einer Stunde für den zuletzt verletzten Jamal Musiala runter. Note: 3.

© getty FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten: Serge Gnabry Lange viel unauffälliger und vor allem deutlich weniger im Spiel als Sané, drehte dann aber während Bayerns unerwarteter Drangphase kurz vor der Pause auf und zwang Lukas Hradecky zu einigen Glanztaten. Traf aber eben nicht und tauchte dann wieder ab. Note: 4.

© getty FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Noten: Harry Kane Teils paradoxe Laufwege, holte sich die Bälle teils weit in der eigenen Hälfte. Vielleicht auch, weil er noch immer nicht komplett ins Spiel der Bayern integriert ist und das Gefühl hat, zu selten angespielt zu werden. Beim frühen 1:0 - das aus einer Ecke resultierte - stand er goldrichtig und köpfelte ein. War danach auch mit Abwehraufgaben beschäftigt. Vergab in der 57. nach Müllers Vorlage aus kurzer Distanz eine Riesenchance. Note: 3,5.