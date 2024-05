FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FCB im Champions League Halbfinale Rückspiel im TV und Livestream?

DAZN überträgt am heutigen Abend das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München live und in voller Länge im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender zeigt die Vorberichte zum Spiel auf DAZN 1 ab 20.00 Uhr. So sieht das DAZN-Team am Abend aus:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Daniel Herzog

DAZN bietet Euch darüber hinaus die Option Real Madrid vs. FC Bayern München im Livestream zu erleben. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der DAZN-App und auf der DAZN-Website. Nur mit einem Abo bei DAZN Unlimited oder DAZN Football seht Ihr heute das Champions-League-Rückspiel live und in voller Länge.