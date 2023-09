FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB will offenbar Weg für Julian Nagelsmann zum DFB freimachen

Der FC Bayern könnte Julian Nagelsmann für einen Wechsel zum DFB freigeben. Gibt Manuel Neuer noch im September sein Comeback? Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Priorität genießt bei den Bayern offenbar, Nagelsmann von der Gehaltsliste zu streichen. Selbst nach seiner Freistellung im März diesen Jahres kassiert der 36-Jährige noch rund 5,5 Millionen Euro Jahresgehalt. Darüber hinaus wisse man beim FCB über die finanziellen Problemen, in denen der DFB stecke. Eine hohe Ablöseforderung wäre vom deutschen Verband demnach nicht zu stemmen.

Der FC Bayern München will einem potenziellen Wechsel von Julian Nagelsmann zum DFB offenbar nicht im Weg stehen. Das berichtet Sky . Demnach wäre der deutsche Rekordmeister im Zweifelsfall sogar bereit, den 36-Jährigen, der in München offiziell noch bis 2026 unter Vertrag steht, ablösefrei ziehen zu lassen und auf eine Entschädigung zu verzichten.

FC Bayern München, Gerücht: Joshua Kimmich im DFB-Team wohl wieder im Mittelfeld

Informationen der Bild zufolge wird Interimsbundestrainer Rudi Völler Bayern-Spieler Joshua Kimmich am Dienstag beim Länderspiel gegen Frankreich wieder ins Mittelfeld stellen. Bei der 1:4-Niederlage gegen Japan wurde Kimmich von Ex-Coach Hansi Flick noch als Rechtsverteidiger aufgeboten.

Es ist jedoch fraglich, ob Kimmich in Dortmund überhaupt mitwirken kann. Der 28-Jährige klagte über muskuläre Probleme und konnte am Montagabend nicht am Abschlusstraining teilnehmen, sondern absolvierte nur eine Laufeinheit.