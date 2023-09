In der Bundesliga trifft am Abend der FC Bayern München auf Bayer Leverkusen. SPOX verfolgt die Auftaktpartie des 4. Spieltags hier für Euch im Liveticker.

Der FC Bayern München empfängt heute Bayer Leverkusen zum Duell in der Bundesliga. Welches Team die Allianz-Arena als Sieger verlassen wird, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen kämpfen am Abend um die Tabellenspitze. Mit neun Zählern liegen die beiden Mannschaften auf Platz eins und zwei in der Liga. Welches Team hat nach dem Spitzenspiel die Nase vorn?

Vor Beginn: Das Bundesligaspiel startet um 20.30 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Gnabry - H. Kane

Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Gnabry - H. Kane Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Boniface

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im TV und Livestream

DAZN zeigt die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen heute auf DAZN 1 live im Pay-TV. Ab 19.45 Uhr seht Ihr dort die Vorberichte zum Spiel.

Der TV-Sender überträgt das Spitzenspiel am 4. Spieltag alternativ in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website live und in voller Länge im Livestream.

