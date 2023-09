FC Bayern München, News und Gerüchte: João Palhinha soll trotz Verlängerung zum FCB wechseln

João Palhinha soll trotz der Vertragsverlängerung beim FC Fulham weiterhin zum FC Bayern München wechseln. Zu einem fernen Zeitpunkt sollen Xabi Alonso und Max Eberl Kandidaten für einen Job beim Rekordmeister sein. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

FC Bayern München, Gerücht: João Palhinha soll trotz Verlängerung zum FCB wechseln

Am Donnerstagabend gab der FC Fulham die Vertragsverlängerung mit João Palhinha bis zum Jahr 2028 bekannt. Heißt das nun, auch der anvisierte Wechsel zum FC Bayern im kommenden Winter klappt nicht, nachdem der Transfer bereits am Deadline Day im Sommer scheiterte?

Geht es nach Informationen von Sport1, dann heißt es das nicht. Demnach habe der Portugiese Palhinha in erster Linie aus finanziellen Gründen das neue Arbeitspapier unterschrieben. Ein Transfer im Winter soll laut Informationen aus dem direkten Umfeld des Spielers dadurch nicht unwahrscheinlicher geworden sein.

Palhinha selbst soll weiterhin am liebsten zum FC Bayern wechseln wollen. Ebenfalls scheint intern bei den Bayern klar, im nächsten Transferfenster einen weiteren Versuch starten zu wollen.

Demnach sollte man die Aussagen des Mittelfeldspielers, die er nun nach der Verlängerung tätigte, nicht auf die Goldwaage legen. "Ich habe mich immer zu 100 Prozent für diesen Verein eingesetzt. Die Zuneigung und die Verbindung, die seit meiner Ankunft in Fulham entstanden sind, werden für immer bestehen bleiben, egal was passiert, das kann nie in Frage gestellt werden", schrieb Palhinha bei Instagram.

Und weiter: "Jeder von uns arbeitet und kämpft im Leben, um seine Träume zu verwirklichen und das höchste Niveau zu erreichen, egal in welchem Beruf. Ich vergesse nicht, wo ich herkomme und mit welcher Mühe und Hingabe ich immer dafür gekämpft habe, alle Ziele zu erreichen, die ich mir vorgenommen habe. Und das werde ich auch weiterhin tun."