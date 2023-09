FC Bayern München - Bayer Leverkusen 2:2: Wildes Spitzenspiel! FCB verpasst Sprung auf Platz eins

Sprung auf Platz eins verpasst! Der FC Bayern München ist am 4. Spieltag der Bundesliga in einem unterhaltsamen Spitzenspiel gegen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz blieben die Münchner Zweiter hinter dem punktgleichen Leverkusen.

Harry Kane brachte den FC Bayern in der 6. Minute in Führung, die Alex Grimaldo mit einem genialen direkten Freistoß in der 24. egalisierte. Leon Goretzka traf in der 86. zum 2:1 für den FC Bayern, den Endstand zum 2:2 erzielte Exequiel Palacios in der 90.+4 per Foulelfmeter.

Trainer Thomas Tuchel änderte seine Startelf im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach auf zwei Positionen. Für den unter muskulären Problemen leidenden Kingsley Coman begann Serge Gnabry. Rechts hinten ersetzte Konrad Laimer auf ungewohnter Position Noussair Mazraoui, für den Neuzugang aus Österreich war es der erste Startelf-Einsatz der Bundesliga-Saison. Nach der Auswechslung des zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich in der 61. rückte Laimer auf seine angestammte Position im zentralen Mittelfeld.

Der FC Bayern startet am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen Manchester United in die neue Champions-League-Saison.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen: Die Analyse

Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel war zunächst eine überraschend klare Angelegenheit. Der FC Bayern dominierte und kam früh zu ersten Torchancen. Nach einer Ecke von Leroy Sané traf Harry Kane bereits in der 6. Minute zur Führung. Die Gäste standen hoch und erlaubten sich in der Anfangsphase zu viele Ballverluste, auch bedingt durch das starke Pressing der Gastgeber. So boten sich den Münchnern immer wieder Gelegenheiten zu schnellen, vertikalen Angriffen.

Nach etwa 20 Minuten gewann Leverkusens Spiel aber an Präzision und Wucht. Der zu diesem Zeitpunkt noch unverdiente Ausgleich durch Alex Grimaldo (24.) gab den Gästen zusätzliche Sicherheit. Das Spiel drehte sich, fortan dominierte Leverkusen ein Duell zweier mutig auftretender Mannschaften. Das Pressing der Gäste griff jetzt herausragend, Victor Boniface hatte drei Chancen auf die Führung.

Weil Jeremie Frimpong und Grimaldo im 3-4-3-System von Trainer Xabi Alonso die Seiten nominell alleine besetzten, kam Leverkusen im Zentrum oftmals in Überzahl-Situationen. Der FC Bayern konnte sich phasenweise kaum befreien - wenn aber doch, wurde es stets gefährlich, wie bei der Doppelchance in der 35. Minute sowie einer wahren Chancenflut kurz vor der Pause.

Nach der Halbzeit ging es ähnlich spektakulär weiter: Auf beiden Seiten reihten sich zunächst schöne Kombinationen und zahlreiche (nicht genutzte) Chancen aneinander. In der 61. Minute wechselte Tuchel den zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich aus. Noussair Mazraoui übernahm die Position rechts hinten. Konrad Laimer rückte ins zentrale Mittelfeld neben Leon Goretzka. Tuchel brachte außerdem Jamal Musiala und bald darauf auch Mathys Tel.

Trotz der neuen Impulse flachte das Spiel ab Mitte der zweiten Halbzeit jedoch etwas ab. In der Schlussphase wurde es aber wieder wild: Florian Wirtz scheiterte am Aluminium, ehe Leon Goretzka und Exequiel Palacios den leistungsgerechten Endstand von 2:2 herstellten. Nach Abpfiff kassierte Tuchel-Assistent Zsolt Löw außerdem noch eine Rote Karte, da er lautstark auf Schiedsrichter Schlager einredete.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

FCB: Ulreich - Laimer (85. de Ligt), Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich (61. Mazraoui) - L. Sané, T. Müller (61. Musiala), Gnabry (70. Tel) - H. Kane (86. Choupo-Moting)

Ulreich - Laimer (85. de Ligt), Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich (61. Mazraoui) - L. Sané, T. Müller (61. Musiala), Gnabry (70. Tel) - H. Kane (86. Choupo-Moting) B04: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba (90. Hlozek) - Frimpong (82. Adli), Andrich (46. Palacios), G. Xhaka, Grimaldo, Hofmann (90.+6. Reyna), Wirtz (90.+6. Amiri) - Boniface

FC Bayern München - Bayer Leverkusen: Die Daten zum Spiel

wird geladen

Tore: 1:0 Kane (7.), 1:1 Grimaldo (24.), 2:1 Goretzka (86.), 2:2 Palacios (90.+4, Foulelfmeter)

Rote Karte: Zsolt Löw (FC Bayern/nach Spielende)

Der Star des Spiels: Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen)

In einer geschlossen guten Leverkusener Mannschaft stach Grimaldo aufgrund seines genialen Freitsoßtores heraus. Glänzte außerdem mit einer starken Passquote und gewann auf Seiten der Gäste die meisten Bälle.

Der Flop des Spiels: Serge Gnabry (FC Bayern)

Schwierig, bei diesem hochklassigen Spiel einen Flop auszuwählen. Serge Gnabry fiel mit Chancenwucher negativ auf, außerdem unterliefen ihm zu viele Fehlpässe. In der 70. wurde Gnabry beim Stand von 1:1 für Tel ausgewechselt. Er nutzte seine Startelf-Chance nicht.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Der Schiedsrichter: Daniel Schlager

Der Schiedsrichter erlebte einen äußerst arbeitsreichen Abend. Obwohl sich die Münchner energisch beschwerten, lag Daniel Schlager in der 24. Minute richtig: Thomas Müller hatte knapp vor dem Strafraum Grimaldo getroffen. Den fälligen Freistoß verwandelte der Gefoulte zum Ausgleich. Tuchel sah wegen seiner Reklamationen anschließend Gelb. Zurecht verwehrte Schlager Bonifaces Treffer zum vermeintlichen 2:1 wegen einer Abseitstellung die Anerkennung. Ebenso vertretbar war es, das Duell zwischen Edmond Tapsoba und Musiala nicht mit einem Elfmeter für den FC Bayern zu ahnden (80.). Strittiger aber ebenfalls vertretbar war die Entscheidung auf Elfmeter für Leverkusen in der Nachspielzeit. Bei einige anderen Zweikampf-Bewertungen lag der Schiedsrichter aber falsch. Vom Münchner Publikum wurde er mit Pfiffen verabschiedet.