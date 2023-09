FC Bayern München, News und Gerüchte: Michael Gerlinger verlässt FCB nach 18 Jahren - Watzke spricht über Nagelsmann

Ein langjähriger Mitarbeiter des FC Bayern verlässt den Klub. Hans-Joachim Watzke spricht über die Situation um Julian Nagelsmann und dementiert Gespräche zwischen den beiden Parteien. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

© getty FC Bayern München, News: Michael Gerlinger verlässt den Verein Der FC Bayern München muss den Abgang des langjährigen Mitarbeiters Michael Gerlinger verkraften. Wie der Verein auf seiner Homepage bestätigte, verlässt der 50-Jährige den Klub zum 30. September. Gerlinger durchlief in seinen 18 Jahren beim FC Bayern verschiedene Positionen, fungierte anfangs als Direktor Recht, zuletzt war er Vice President Sports Business and Competitions. Unter anderem war er im Jahr 2012 entscheidend am Transfer von Javi Martinez verantwortlich. Nachdem Martínez 2012 seinen Vertrag in Bilbao gekündigt hatte, wurden von ihm und Gerlinger in Madrid damals die Voraussetzungen für den Transfer geschaffen. Auch an anderen großen Transfers wie etwa derer von Franck Ribery oder Xabi Alonso war der 50-Jährige beteiligt. Großes Lob für seine Arbeit gab es von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge. "Mit seiner großen Expertise und seinem hervorragenden Netzwerk in der gesamten Fußballwelt hat er dem FC Bayern große Dienste erwiesen. Die Gründung der European Club Association (ECA) und der UEFA Events SA, die Einführung von Abstellgebühren und Versicherungsschutz für unsere Nationalspieler oder die Verhandlung von Verteilerschlüsseln und Solidaritätsleistungen sind nur einige der Verdienste in seiner Zeit beim FC Bayern, in der ich immer eng und vertrauensvoll mit ihm zusammengearbeitet habe", so Rummenigge.

© getty FC Bayern München, News: Watzke dementiert Gespräche mit Nagelsmann DFB-Vize Hans-Joachim Watzke hat am Rande der DFL-Gala "60 Jahre Bundesliga" am Mittwochabend in Berlin eine Kontaktaufnahme zu Julian Nagelsmann dementiert. Ob es schon Gespräche mit dem früheren Bayern-Trainer gab, beantwortete Watzke mit einem Kopfschütteln: "Nein. Wir werden das Profil erst erarbeiten und dann schauen wir weiter." Das widerspricht den Informationen von von Sport1. Dort wird berichtet, dass es zwischen dem deutschen Verband und dem 36-Jährigen schon ersten Gespräche gegeben haben soll. Nagelsmann soll sich ein Engagement als Bundestrainer gut vorstellen können., auch innerhalb der Mannschaft war der Ex-Bayern-Coach schon ein Thema. Beim FC Bayern stünde man einer Freigabe Nagelsmanns - der 36-Jährige steht beim deutschen Rekordmeister offiziell noch unter Vertrag - wohl offen gegenüber, um das Gehalt des Übungsleiters nicht mehr stemmen zu müssen.