FC Bayern München, News und Gerüchte: Alphonso Davies im Visier von Real - Marco Rose warnt vor Bayern-Trotz

Alphonso Davies soll bei Real Madrid ganz oben auf dem Wunschzettel stehen. Leipzig-Trainer Marco Rose warnt vor dem Mia-San-Mia des Meisters. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Davies spielt seit Anfang 2019 für Bayern, in der laufenden Saison stand er in allen vier bisherigen Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei gelangen dem Nationalspieler drei Vorlagen.

Bei Real sucht man indes wohl nach einem neuen Linksverteidiger von Top-Format. Die Spanier wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem 22-jährigen Kanadier in Verbindung gebracht, wirklich konkret wurde es bislang aber nicht.

© imago images

FC Bayern München, News: Marco Rose spricht über FCB

Marco Rose und RB Leipzig haben den FC Bayern München im Supercup mit 3:0 besiegt, doch auf Augenhöhe mit dem Rekordmeister sieht der Trainer sein Team noch lange. "Wir haben mit Gvardiol, Laimer, Szoboszlai und Nkunku eine Achse abgegeben, plus Halstenberg und André Silva. Das macht etwas mit einer Mannschaft. So ehrlich muss man sein, ich bin kein Träumer", sagte der Coach im kicker.

Am 6. Spieltag treffen beide Klubs in der Bundesliga erneut aufeinander. Rose dazu: "Wir definieren uns im Moment eher über kurz- und mittelfristige Aufgaben, und da wollen wir die Bayern schlagen, wenn sie in drei Wochen zu uns kommen."

Zudem glaubt der 46-Jährige, dass der erfolglose Deadline Day, als beim FCB drei Transfers nicht zustande kamen, nicht zu einer Schwächung des Vereins führen wird. "Wir kennen die Bayern doch schon so viele Jahre: Genau solche Situationen nehmen sie gerne an, rücken noch enger zusammen. Thomas Müller zum Beispiel wird den Weg schon vorgeben und in der Kabine klare Ansagen machen: Passt auf Freunde, so wie die gerade draußen über uns reden, zeigen wir ihnen erst recht unser 'Mia san mia'", sagte Rose.