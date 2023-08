FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer Kandidat für Torhüter-Posten - Pavard erhält wohl Wechsel-Verbot

Der FC Bayern München hat offenbar einen neuen Kandidaten für den vakanten Torhüterposten. Benjamin Pavard erhält von den Bossen wohl ein Wechsel-Verbot. Außerdem: Real Madrid will Aurélien Tchouaméni nicht verkaufen. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Ortega steht seit Sommer 2022 bei ManCity unter Vertrag. Damals wechselte er ablösefrei von Arminia Bielefeld auf die Insel. Sein Arbeitspapier bei den Citizens läuft noch bis 2025. Beim PL-Klub absolvierte er in der vergangenen Saison 14 Pflichtspiele. Sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung steht im Raum.

Ortega war bei den Bayern in der Vergangenheit schon einmal Thema, ein Transfer kam aber nicht zustande. Die Münchner sind nach der anhaltenden Verletzungspause Manuel Neuers, sowie den Abgängen von Yann Sommer, Alexander Nübel und Johannes Schenk auf der Torhüter-Position unterbesetzt. Aktuell steht als erfahrene Alternative lediglich Sven Ulreich zur Verfügung, welcher auch schon im Supercup gegen Leipzig (0:3) zwischen den Pfosten stand.

Der Innenverteidiger wechselte 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FCB. Dort entwickelte er sich in den vergangenen Jahren zum Stammspieler - allein in der vergangenen Saison kam er 43-mal zum Einsatz.

Pavard wünscht sich seinerseits eine Luftveränderung und würde gerne in die Premier League zu Manchester United wechseln. Dem Bild -Bericht zufolge gab es von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sogar schon eine Zusage für einen Transfer im Sommer, nun legten die Bayern-Bosse aber offenbar ihr vorläufiges Veto ein.

Verteidiger Benjamin Pavard liebäugelt schon seit längerer Zeit mir einem Abschied vom FC Bayern. Wie die Bild -Zeitung berichtet, ist die Klubführung über die Wechseln-Absichten des Franzosen mittlerweile auch unterrichtet, man will den 27-Jährigen jedoch nicht ziehen lassen.

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Tchouaméni für Real Madrid unverkäuflich

In den vergangenen Wochen wurde der FC Bayern auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler mit Real Madrids Aurélien Tchouaméni in Verbindung gebracht. Nach Informationen von The Athletic haben die Königlichen einem Wechsel des 23-Jährigen aber einen Riegel vorgeschoben.

Sowohl der Spieler als auch Real selbst haben demnach kein Interesse an einem Ende der Zusammenarbeit. Tchouaméni wechselte erst im vergangenen Sommer von Monaco für 80 Millionen Euro zu Real. Dort hat er noch einen Vertrag bis 2028.

Neben dem FC Bayern soll auch der FC Liverpool Interesse zeigen. Die Reds suchen nach Nachfolgern für Jordan Henderson und Fabinho, die nach Saudi-Arabien wechselten.

FC Bayern München: Die wichtigsten Termine der Vorbereitung des FCB