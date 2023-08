FC Bayern, News und Gerüchte – Sven Ulreich mit Ansage: "Habe das Zeug dazu, Manu zu ersetzen"

Der FC Bayern sucht nach einem Torwart, doch Ersatzkeeper Sven Ulreich fühlt sich gewappnet, Kapitän Manuel Neuer zu ersetzen. Zudem äußerte sich Joshua Kimmich zum Transfer von Harry Kane. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern München, News: Thomas Tuchel entschuldigt sich bei Harry Kane

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat Superstar Harry Kane nach seinem Debüt in Schutz genommen. "Es tut mir leid für ihn, wir haben nicht genug kreiert für ihn, aber er wird uns sicher helfen", sagte Tuchel nach dem 0:3 (0:2) des Rekordmeisters im Supercup gegen RB Leipzig.

Kane war in der 63. Minute eingewechselt worden, nur gut 24 Stunden nach seiner Ankunft in München. Er sei nach Medizincheck und Vertragsunterschrift erst gegen 3 Uhr ins Bett gekommen, so Tuchel, deshalb habe er in der Startelf zunächst auf Kane verzichtet.

Künftig baut der Bayern-Coach aber voll auf seinen Rekordeinkauf. "Er braucht keinen Aufbau. Er hat bei Tottenham die komplette Vorbereitung gemacht und schon gespielt. Wir müssen ihn kennenlernen, aber er wird jedes Spiel spielen, fertig, aus", betonte Tuchel.

