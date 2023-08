FC Bayern München, News und Gerüchte: Tottenham fordert wohl spezielle Klausel! Neue Details zum Kane-Poker

Im Poker des FC Bayern mit Tottenham Hotspur um Harry Kane (30) ist ein neues Detail aufgetaucht. Lothar Matthäus sieht einem möglichen Kane-Transfer positiv entgegen. David Raya wird wohl nicht neuer Torhüter des FC Bayern. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© getty FC Bayern, Gerücht: Tottenham fordert im Poker um Harry Kane wohl eine Rückkaufklausel Im Poker des FC Bayern mit Tottenham Hotspur um Harry Kane (30) ist ein neues Detail aufgetaucht. Wie Sky Sports meldet, bestehen die Londoner im Falle eines Verkaufs ihres Kapitäns an die Münchner auf eine Rückkaufklausel. Diese soll für den Fall gelten, dass Kane als Bayern-Spieler eine Rückkehr in die Premier League anstrebt. Auch der italienische Journalist Gianluca Di Marzio berichtet von dieser möglichen Klausel, diese sei bei Bayerns Verantwortlichen auch bereits diskutiert worden. Die FCB-Bosse verhandeln seit einiger Zeit mit den Spurs wegen eines Transfers des englischen Nationalstürmers. Dessen Vertrag läuft 2024 aus. Aktuell gibt es durchaus widersprüchliche Berichte dazu, wie weit die beiden Vereine in ihren Gesprächen noch auseinanderliegen. Kane selbst soll eine Deadline gesetzt haben: Bis zum Start der Premier League am 13. August will er laut Evening Standard Klarheit haben. Sollten sich Bayern und Tottenham bis dahin nicht einigen, wolle er in London bleiben - allerdings auch keinen neuen Vertrag unterschreiben. Kane stürmt mit kurzen Unterbrechungen seit 2004 für Tottenham und ist seit letzter Saison mit 280 Treffern Rekordtorschütze des Vereins. In der ewigen Torjägerliste der Premier League liegt er aktuell 47 Treffer hinter Spitzenreiter Alan Shearer. Eine Rückkehr ins englische Oberhaus nach einem möglichen Bayern-Engagement wäre also vonnöten, sollte er anstreben, diese Bestmarke noch zu knacken.

© getty FC Bayern, News: Kane-Transfer wäre laut Matthäus "ein Ausrufezeichen" Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht einem möglichen Transfer von Stürmer Harry Kane zu Bayern München positiv entgegen. "Ich glaube schon, dass man sich da einig wird mit Tottenham", sagte der 51-Jährige gegenüber RTL/ntv und ergänzte: "Ich glaube nicht nur Bayern München kann sich dann auf einen super Neuner freuen, sondern die Bundesliga." Nachdem in den vergangenen Jahren einige Stars die Bundesliga verlassen hatten, würde man mit Kane "wieder ein Ausrufezeichen setzen", sagte Matthäus. Eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro, die für den 30-Jährigen wohl fällig werden könnte, sei jedoch "schwindelerregend", so Matthäus weiter: "Aber natürlich, der Markt boomt. Und da muss der FC Bayern auf seine Art und Weise mithalten."

© getty FC Bayern, Gerücht: Raya entscheidet sich wohl für den FC Arsenal David Raya wird wohl nicht neuer Torhüter des FC Bayern. Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Keeper des FC Brentford mit dem FC Arsenal auf einen Wechsel in diesem Sommer geeinigt. In den vergangenen Tagen war der Spanier als Neuzugang beim FCB gehandelt worden. Angeblich gab es bereits Gespräche, gegen einen Transfer an die Isar spricht aber Brentfords Ablöseforderung in Höhe von umgerechnet 46,5 Millionen Euro für Raya. Dessen Vertrag läuft 2024 aus. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

© getty FC Bayern, News: Mathys Tel gibt Treuebekenntnis zum FCB ab Stürmer Mathys Tel will den FC Bayern München nicht nach nur einem Jahr verlassen. Der 18-jährige Franzose betonte in einem Interview mit Sky, dass er keinen Transfer in diesem Sommer anstrebt. Auf Deutsch erklärte Tel zu seiner Zukunft: "In meinem Kopf immer FC Bayern. (...) Ich bin heute in München und spiele für den FC Bayern. Mia san Mia." Sein Ziel sei es, "zu lernen, zu sprechen und zu arbeiten". Hier geht es zur ausführlichen Meldung.