FC Bayern München: Mathys Tel gibt Treuebekenntnis zum FCB ab

Stürmer Mathys Tel will den FC Bayern München nicht nach nur einem Jahr verlassen. Der 18-jährige Franzose betonte in einem Interview mit Sky, dass er keinen Transfer in diesem Sommer anstrebt.

Auf Deutsch erklärte Tel zu seiner Zukunft: "In meinem Kopf immer FC Bayern. (...) Ich bin heute in München und spiele für den FC Bayern. Mia san Mia." Sein Ziel sei es, "zu lernen, zu sprechen und zu arbeiten".

Zuletzt waren vermehrt Wechselgerüchte um Tel aufgekommen. Zunächst hieß es, Werder Bremen sei an einer Leihe interessiert, später brachte Ex-Bundesligastürmer Erik Meijer den Teenager bei Eintracht Frankfurt ins Gespräch. Und in den vergangenen Tagen hieß es in mehreren englischen Medien, Tottenham Hotspur wolle Tel in einen möglichen Deal für Bayerns Wunschstürmer Harry Kane integrieren.

Für Spekulationen sorgte kurz vor Tels Interview ausgerechnet sein Berater Gadiri Camara mit einem kryptischen Post auf Instagram. Dort postete er ein Bild von sich mit dem als Bayern-Sportvorstand gefeuerten Hasan Salihamidzic und Kaderplaner Marco Neppe. Dazu schrieb Camara: "Die Größe von Projekten hängt oft von den Menschen ab, die sie initiieren." Salihamidzic galt als großer Fan Tels und war die treibende Kraft hinter dessen Verpflichtung.