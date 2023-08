FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB und Tottenham liegen bei Kane wohl knapp 30 Millionen Euro auseinander

Der FC Bayern und Tottenham Hotspur liegen bei der Preisvorstellung bei Harry Kane wohl noch gehörig auseinander. Yassine Bounou soll Favorit auf den vakanten Torwart-Posten beim FCB sein. Außerdem wundert sich Leon Goretzka über die Diskussionen um Leon Goretzka. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Zumindest soll bei der Verhandlungsrunde am Montag klar geworden sein, dass der FC Bayern und Tottenham in ihrer Bewertung des Preises für Kane umgerechnet 29,2 Millionen Euro auseinanderliegen. Die Gespräche sollen fortgesetzt werden.

Nachdem es zuvor in der Daily Mail hieß, der deutsche Rekordmeister habe umgerechnet 87,3 Millionen Euro für den Stürmer geboten und die Spurs fordern angeblich 105 Millionen Euro, berichtet nun The Athletic von gänzlich anderen Summen.

Am Montag waren Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe in einem Privatjet von Oberpfaffenhofen nach London geflogen, um dort mit Daniel Levy, Präsident von Tottenham Hotspur, erneut über einen Wechsel von Harry Kane nach München zu verhandeln.

© getty

FC Bayern München, News: Lothar Matthäus wundern Diskussionen um Leon Goretzka

Gegen Ende der vergangenen Saison ist der Stern von Leon Goretzka beim FC Bayern ein wenig gesunken. Zuletzt hielten sich Gerüchte hartnäckig, wonach der Mittelfeldspieler den Verein vorzeitig verlassen könnte. Goretzka selbst erklärte jedoch, er plane, weiterhin beim FCB zu bleiben.

Nun hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mit Unverständnis auf die Spekulationen reagiert, die Goretzka in den vergangenen Wochen begleiteten: "Für mich hätte es nie eine Diskussion um ihn gegeben. Er war ein wichtiger Spieler bei den großen Erfolgen des Vereins, aber er muss auf seiner Position eingesetzt werden, wie ein Emre Can in Dortmund auch", schrieb Matthäus in einer Kolumne bei Sky.

Der TV-Experte weiter: "In den vergangenen Jahren hat beim FC Bayern vieles nicht gestimmt, und dadurch hat auch bei Goretzka nicht mehr das funktioniert, was man über Jahre von ihm gesehen hat. Es ist wichtig, dass er die Möglichkeit bekommt, seine Qualitäten auf den Platz zu bringen."