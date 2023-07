FC Bayern München: Neue Entwicklungen auf der Torhüter-Baustelle

Beim FC Bayern München gibt es neue Entwicklungen auf der Torhüter-Baustelle: Offenbar ist Inter Mailand bereit, die Ausstiegsklausel für Yann Sommer zu bezahlen - während der VfB Stuttgart ein verbessertes Angebot für Alexander Nübel plant und zwei neue Namen gehandelt werden.

Wie der kicker berichtet, will Inter die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von acht Millionen Euro für Sommer bezahlen. Bereits zuvor hatte der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet, dass sich der 34-jährige Schweizer und der Klub einig seien. Inters bisheriger Stammkeeper André Onana steht vor einem Wechsel zu Manchester United.

Stuttgart wird laut Sport1 unterdessen zeitnah ein verbessertes Angebot für Nübel abgeben. Bisher bot der VfB dem Vernehmen nach eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 München. "Ja, wir sind in Gesprächen", bestätigte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Sonntag Interesse an Nübel.

Offenbar strebt der FC Bayern einen festen Verkauf für etwa zehn Millionen Euro an. "Wenn er einen Verein findet, kann er gehen", sagte Uli Hoeneß am Samstag. Abgesehen von Stuttgart buhlt auch Leeds United um den 26-jährigen Deutschen, der zuletzt zwei Jahre lang per Leihe für die AS Monaco spielte. Nübels Vertrag läuft noch bis 2025.

FC Bayern: Zwei neue Kandidaten gehandelt

Sommer und Nübel haben wenig Aussicht auf Spielzeit beim FC Bayern, weil Kapitän Manuel Neuer nach seinem Unterschenkelbruch wieder als Stammkeeper eingeplant ist. Am Montag absolvierte der 37-Jährige eine Trainingseinheit am Tegernsee.

Sollten Sommer und Nübel den Klub erwartungsgemäß verlassen, strebt der FC Bayern die Verpflichtung eines neuen Keepers an. Abgesehen vom bereits gehandelten Georgier Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia, beschäftigt sich der FC Bayern laut Sky auch mit zwei weitere Kandidaten: Thomas Strakosha vom FC Brentford (28) und Dominik Kotarski (23) von PAOK Saloniki.

Trainer Thomas Tuchel sagte am Samstag aber: "Ich glaube, auf der Torhüter-Position ergibt es derzeit keinen Sinn, etwas zu machen, weil die Situation zu unklar ist."

FC Bayern München: Die wichtigsten Termine der Vorbereitung des FCB