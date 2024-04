"Habe damit nicht gerechnet": Leon Goretzka vom FC Bayern München spricht über Ausbootung beim DFB-Team

Darüber hinaus erklärte Goretzka, aus den Tiefschlägen der jüngeren Vergangeneheit viele Lehren für sich selbst gezogen zu haben. "Ich habe in meiner Karriere im Vereinsfußball alle großen Titel gewonnen, die man mit einem großen Klub wie dem FC Bayern gewinnen kann", so der 29-Jährige. "Trotzdem habe ich in dieser Saison erlebt, was es bedeutet, als Führungsspieler in der Kritik zu stehen. Das macht einem wieder deutlich, dass man dazu verpflichtet ist, Woche für Woche Leistung zu bringen".

Die aktuelle Saison beim FC Bayern war sicherlich "nicht ganz so erfolgreich, wie wir es uns erwartet hatten und wie wir es gewohnt waren", gleichzeitig betonte Goretzka aber, dass Enttäuschungen zum Fußball "dazugehören. Dafür spielt man in einem Team, das ist das Schöne am Mannschaftssport: dass man sich gegenseitig auffangen kann."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Goretzka bei den letzten Länderspielen im März nicht nominiert. "Ich habe immer gesagt, es ist keine Tür zu, aber generell ist es die Kunst als Trainer, mit Hinblick auf das Turnier eine Mannschaft zu finden, wo jeder Spieler 100 Prozent zur jeweiligen Rolle passt", so Nagelsmann im Interview mit MagentaTV.