FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker

© getty

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im TV und Livestream

Ihr wollt das Ganze lieber live und in Farbe sehen? Dann ist der Pay-TV-Sender Sky Eure Anlaufstelle, sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream via SkyGo und WOW. In beiden Fällen gibt es auf Sky Sport Bundesliga 2 das Einzelspiel und auf Sky Sport Bundesliga die Konferenz.