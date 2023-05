FC Bayern - News und Gerüchte: Ex-FCB-Funktionär verteidigt Hasan Salihamidzic

Ex-Bayern-Funktionär Michael Reschke hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic vehement verteidigt. Derweil steht wohl auch der Technische Direktor Marco Neppe beim FC Bayern auf dem Prüfstand. Die News und Gerüchte aus München.

FC Bayern - Gerücht: Marco Neppe bei Tottenham Hotspur im Gespräch

Die Gerüchteküche rund um mögliche Transfers beim FC Bayern beginnt allmählich zu brodeln. Doch das gilt nun nicht mehr nur für die Mannschaft. Laut kicker soll auch unter den Funktionären Veränderung möglich sein.

Die Rede ist nicht vom Vorstand um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic - hier wird eine Entscheidung bei der berüchtigten Aufsichtsratssitzung Ende Mai erwartet -, sondern vom Technischen Direktor Marco Neppe.

Auch dieser soll dem Bericht zufolge auf dem Prüfstand stehen. Er gilt als einer der wichtigsten Leute in Sachen Kaderplanung und soll in diesem Sommer ebenfalls hinterfragt werden. Zudem gibt es offenbar Interesse an seiner Person bei Tottenham Hotspur, das nach der Sperre für Sportdirektor Fabio Paratici aus dessen Juventus-Zeit wohl auf der Suche nach einem Nachfolger ist.

Wie konkret dieses Interesse aber ist, ist noch unklar. Das Fachmagazin jedoch meldet in dem Zusammenhang, dass auch aufgrund dieser Personalie in München anders als bei anderen europäischen Topklubs noch keine konkreten Transferaktivitäten stattgefunden haben und erst die Führungssituationen geklärt werden soll.