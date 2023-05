FC Bayern - Pressekonferenz mit Thomas Tuchel im Liveticker: Ist RB Leipzig die größte Titelhürde?

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstagabend gegen RB Leipzig lädt der FC Bayern München zur obligatorischen Pressekonferenz. Ab 13.30 Uhr stellt sich Thomas Tuchel den Fragen der Presse, wir sind im Liveticker hautnah mit dabei.

FC Bayern: Die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel im Liveticker - Vor Beginn

Thomas Tuchel darüber, ob er sich nach so wenigen Spielen als Meister sehen würde: "Ein bisschen ist es vielleicht so, aber fragen Sie mich das, wenn es soweit ist."

Tuchel über das Wichtigste gegen RB Leipzig: "Es ist extrem wichtig, das Spiel zu kontrollieren. Wir müssen sehr diszipliniert im Spielaufbau sein, um die Konter der Leipziger zu unterbinden. Das wollen wir auf jeden Fall schaffen."

Thomas Tuchel: "Es ist keine Routine, in den letzten Jahren war die Meisterschaft meist jetzt schon entschieden. Das Beste, was wir beeinflussen können, ist unsere eigene Leistung."

Tuchel ist da, los geht's!

Vor Beginn: Leipzig-Trainer Marco Rose hat seine Pressekonferenz übrigens schon absolviert. "Was soll man über den FC Bayern sagen: Top Mannschaft. Top Qualität. Top Trainer - der aus dieser Qualität versucht, das Beste rauszuholen. Wir dürfen uns von den Bayern aber nicht erdrücken lassen. Unsere Aufgabe wird es sein, ihre Problemchen zum Vorschein zu bringen. In München muss man mutig sein und an sich glauben! Für mich das Entscheidende: Überzeugung!"

Eventuell muss RB aber ohne Timo Werner antreten. Der Angreifer ist erkältet, die Entscheidung fällt erst nach dem Abschlusstraining.

Vor Beginn: Mit acht Punkten Rückstand auf die Bayern kann RB auch theoretisch nicht mehr Meister werden, der zweite Platz ist ebenfalls außer Reichweite. Mit einer Niederlage würde die Champions-League-Teilnahme aber wackeln: Union Berlin hat einen Punkt Rückstand, der SC Freiburg vier Zähler.

Umgekehrt könnte die Teilnahme an der Königsklasse quasi schon feststehen, wenn die Breisgauer am Freitagabend nicht daheim gegen den VfL Wolfsburg gewinnen.

Vor Beginn: Wer ist fit für das Spitzenspiel? Zuletzt gab es Sorgen um Keeper Yann Sommer - schafft er es rechtzeitig, wieder fit zu werden? Und was ist mit Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting?

Vor Beginn: Die Bayern treffen im Fernduell um die Meisterschaft mit dem BVB am Samstag im Topspiel um 18.30 Uhr auf den Tabellendritten RB Leipzig. Nach wie vor sind die Münchner zwei Spieltage vor Schluss mit einem Zähler Vorsprung auf Borussia Dortmund Tabellenführer. Dortmund muss am Sonntag auswärts beim FC Augsburg ran (17.30 Uhr).

Vor Beginn: Willkommen zur Bayern-PK mit Thomas Tuchel. Ab 13.30 Uhr bekommt Ihr hier im Liveticker alle Infos zu den Aussagen des FCB-Cheftrainers.

FC Bayern: Die Pressekonferenz im Livestream

Die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker

FC Bayern München vs. BVB: Das Restprogramm in der Bundesliga