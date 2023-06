FC Bayern München, News und Gerüchte: Karl-Heinz Rummenigge gibt eine Fehlerliste aus - Suche nach Neuner beginnt

Der zurückkehrende Boss Karl-Heinz Rummenigge benennt eine klare Fehlerliste des FC Bayern. Markus Krösche äußert sich zu den FCB-Gerüchten. Ein Leihspieler ist schon jetzt zurück in München. Alle News und Gerüchte von der Säbener Straße findet Ihr hier.

Der zurückkehrende Ex-Boss des FC Bayern München Karl-Heinz Rummenigge hat im Interview mit der dpa gleich eine ganze Liste aufgezählt, was der Rekordmeister in der abgelaufenen Saison alles falsch gemacht hat.

"Wir hatten zwei spannende Jahre hier und ich freue mich auf alles, was kommt", richtet er seinen Blick auf die Zukunft der Eintracht. Zwar habe es "immer mal wieder eine lose Anfrage" gegeben, "das ist aber irrelevant!" Konkret nannte er die Bayern dabei nicht, seine Aussage könnte aber durchaus als Absage an den FCB interpretiert werden.

Gerüchten zufolge soll der FC Bayern München an Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche interessiert sein, um die freigewordene Stelle von Hasan Salihamidzic zu füllen. Der reagierte nun in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf die Gerüchte. Gewisse Dinge wie Spekulationen könne man nicht verhindern, aber "ich habe schon vor Wochen gesagt, dass die Eintracht mein Fokus ist", erklärt der SGE-Boss.

Eigentlich sollten sie bereits am 20. Juni anreisen, der FC Bayern stellt sie aber offenbar erst zum 23. Juni frei - erst ab dann sind die Spielerinnen offenbar über den DFB versichert. Auch der FC Chelsea soll einem Bericht der Bild zufolge seine Spielerinnen erst am 23. Juni abstellen. Die Frauen des VfL Wolfsburg, deren Saison durch das Champions-League-Finale noch deutlich länger läuft als die der Bayern-Frauen, soll mit dem verfrühten Abstellungstermin aber kein Problem haben.

Obwohl Daley Blind beim FC Bayern München kaum eine Rolle spielte und in der Rückrunde fast gar nicht gespielt hat, entschied sich Niederlande-Nationaltrainer Ronald Koeman dazu, seinen Schützling in die Elftal zu berufen. Das stößt Experten aus der Heimat sauer auf. Man habe bereits auf allen Positionen genug Spieler, erklärte Ex-Nationalspieler Ronald de Boer etwa bei Ziggo Sport , "Blind verdient allen Respekt, aber dies ist sein letzter Auftritt".

FC Bayern, News: Malik Tillman schon wieder in München

Am vergangenen Samstag hat Malik Tillman noch mit den Glasgow Rangers in der Liga gespielt, am Mittwoch stand der Stürmer offenbar schon wieder beim FC Bayern München auf dem Trainingsplatz. Die Bild berichtet mit Fotos vom Lauftraining des 21-Jährigen, der in der abgelaufenen Saison in die schottische Hafenstadt verliehen war.

Auch wenn die neue Führungssituation beim FCB zu Verzögerungen führen könnte, wird dem Bericht zufolge aber nicht von einem Verbleib Tillmans in München ausgegangen - beim FCB hat der US-Amerikaner wohl keine Zukunft. Der polyvalente Angreifer erzielte für die Rangers zwölf Tore und fünf Assists in 43 Partien und wurde als Schottlands Young Player of the Year ausgezeichnet.