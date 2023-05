FC Bayern München: Wer ist der neue CEO Jan-Christian Dreesen und warum fehlt ihm ein Finger?

Jan-Christian Dreesen ist neuer Vorstandsvorsitzender und CEO des FC Bayern München. Doch wer ist der Mann, der bei den Fans des Rekordmeisters so beliebt ist, warum haben Uli Hoeneß und Co. sich für ihn als Nachfolger von Oliver Kahn entschieden und warum fehlt ihm eigentlich ein Finger?

Jan-Christian Dreesen ist ein deutscher Fußballfunktionär und seit dem 27. Mai 2023 Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München. Erst im September 2022 hatte der Rekordmeister bekanntgegeben, dass der gebürtige Ostfriese den Verein auf eigenen Wunsch im Sommer 2023 verlassen würde. Ein Grund dafür sollen Uneinigkeiten mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gewesen sein.

Bisher war er seit 2013 als Finanzvorstand und seit 2014 als stellvertretender Vorsitzender des Vorstands tätig. Außerdem gehört er seit 2016 dem Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) an.

Zuvor arbeitete Dreesen in verschiedenen Banken. Nach jahrelanger Tätigkeit bei der damaligen Volksbank Aurich wurde er 1995 Berater der Bayerischen Vereinsbank und 2006 Vorstandsmitglied für Privatkunden und Private Banking bei der Hypovereinsbank, trat allerdings wenige Wochen später nach der Übernahme durch die Unicredit Bank zurück. 2008 wurde er Vorstandsvorsitzender der deutschen Niederlassung der Schweizer Großbank UBS. Auch als Vorstandsmitglied der BayernLB sammelte er Erfahrung, ehe er zum FC Bayern München und in den Fußball wechselte.

FC Bayern München: Jan-Christian Dreesen und seine bisherigen Stationen

Jahr Unternehmen Position Bis 1995 Volksbank Aurich Trainee und Mitarbeiter ab 1995 Bayerische Vereinsbank Berater ab 2006 Hypovereinsbank Vorstandsmitglied für Privatkunden ab 2008 UBS Vorstandsvorsitzender ab 2009 BayernLB Vorstandsmitglied ab 2013 FC Bayern München Finanzvorstand ab 2014 FC Bayern München Finanzvorstand und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands ab 2016 Deutsche Fußball Liga Präsidium ab 2023 FC Bayern München Vorstandsvorsitzender

FC Bayern München: Warum ist Jan-Christian Dreesen so beliebt bei den Fans?

Dort schaffte Dreesen es relativ schnell, die Gunst der Fans zu gewinnen, weil er bis heute anders als andere Vorstandsmitglieder einen engen Austausch mit der aktiven Fanszene pflegt.

Bei Champions-League-Auswärtsreisen suchte Dreesen stets den direkten Kontakt mit den Fans und blieb auch beim traditionellen Bankett meist bis zum Schluss, um sich auszutauschen. Diese Nahbarkeit und Offenheit soll sein Vorgänger Oliver Kahn vermissen lassen haben.

Doch auch über die Fanszene hinaus schätzen Anhängerinnen und Anhänger des FC Bayern München ihn für seine eloquente und charmante Art. Auf den jährlichen Jahreshauptversammlungen des Klubs bildeten seine Finanzberichte stets einen kleinen Höhepunkt, weil er die Zahlen mit einer guten Portion Witz zu präsentieren wusste.

© getty Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge.

FC Bayern München: Warum fehlt Jan-Christian Dreesen ein Finger?

Eine optische Besonderheit gibt es beim 55-Jährigen: An der linken Hand fehlt ihm ein Finger. Doch was ist die Geschichte dahinter?

Dreesen ist mit dieser Besonderheit nicht geboren worden, sondern sie ist die Folge eines Unglücks, das sich erst vor ein paar Jahren ereignete.

Im September 2017 war Dreesen, der leidenschaftlicher Jäger ist, in einem gepachteten Gebiet in Tirol mit einem Freund auf der Jagd. Auf dem Weg zum Auto löste sich aus seiner Waffe ein Schuss, da sie allem Anschein nach nicht gesichert war. Dabei wurde Dreesens Hand getroffen. In der Klinik in Innsbruck konnte der Daumen gerettet werden, der Zeigefinger der linken Hand allerdings nicht mehr.

"Als wir die Nachricht erhalten haben, waren wir natürlich alle sehr erschrocken. Umso mehr sind wir erleichtert, dass Jan-Christian schon wieder auf dem Weg der Besserung ist", erklärte der damalige Vorstandsvorsitzende und mittlerweile wieder im Aufsichtsrat des FC Bayern München aktive Karl-Heinz Rummenigge hinterher. Ein Jahr später erlitt Dreesen zudem während einer Reise nach Madrid einen Herzinfarkt. Auch das konnte den gelernten Banker nicht aufhalten.