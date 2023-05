FC Bayern, News und Gerüchte: Joshua Kimmich kritisiert Vereinsführung nach Entlassungen von Kahn und Salihamidzic

Joshua Kimmich hat die Vereinsführung des FC Bayern für den Zeitpunkt der Entlassungen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic kritisiert. Besagter Ex-Vorstandsboss meldete sich einmal mehr zu Wort und möchte ein versöhnliches Gespräch suchen. Außerdem: Coach Thomas Tuchel wünscht sich Ruhe im Verein. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

© getty

FC Bayern, News: Kimmich kritisiert Vereinsführung

Joshua Kimmich hat nach den Freistellungen von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Vereinsführung kritisiert. Am Rande der Feierlichkeiten zur deutschen Meisterschaft am Münchner Marienplatz monierte der 28-Jährige vor allem den Zeitpunkt der Entlassungen.

"Ich habe es nicht gewusst", antwortete der Nationalspieler zunächst auf die Frage, ob er in die Planungen der Klub-Verantwortlichen eingewiesen war. "Klar überrascht es einen am Tag der Deutschen Meisterschaft, dass dann sowas passiert."

Der Verein hätte mit der Bekanntgabe "noch zwei bis drei Tage warten können. Unabhängig, ob die jetzt gut oder schlecht ist - das bewerte ich nicht. Es ist schon komisch, wenn man sich die Meisterschaft an solch einem Finale sichert und einen dann so eine Nachricht erreicht", so Kimmich.

Er und die Mannschaft seien nach dem Spielende in Köln durch ein "Wechselbad der Gefühle" gegangen.