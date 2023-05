FC Bayern, News und Gerüchte: Dusan Vlahovic ist wohl weiter ein Thema - Doppelrolle für Thomas Tuchel?

Dusan Vlahovic soll beim FC Bayern weiter ein Thema sein. Oliver Kahn wurde seine Entlassung offenbar via E-Mail mitgeteilt. Thomas Tuchel könnte interimsweise als Salihamidzic-Nachfolger einspringen. Außerdem: Yann Sommer darf den Klub wohl verlassen. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

© getty FC Bayern, Gerücht: Vlahovic weiter ein Thema Schon in den vergangenen Wochen und Monaten geisterte der Name Dusan Vlahovic durch die Gerüchteküche, wenn es um mögliche Kandidaten für Bayerns neue Nummer eins im Sturmzentrum ging. Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg ist der Serbe weiter eine Thema in München, was vor allem an Coach Thomas Tuchel liegt, der ein großer Fans Vlahovics sein soll. Mit Rückkehrer Karl-Heinz-Rummenigge verfügt man bei den Bayern zudem über ausgezeichnete Kontakte zu dessen Klub Juventus Turin, wo der Stürmer noch bis 2026 unter Vertrag steht. Unterschiedliche Auffassungen gibt es allerdings anscheinend noch bei den Vorstellungen der Ablösesumme. Während Juve rund 80 Millionen Euro für Vlahovic verlangen soll, sind die Münchner demnach nicht dazu bereit, eine derart hohe Summe auf den Tisch zu legen. Um den Serben dennoch finanzieren zu können, soll es deshalb auch die Überlegung geben, Sadio Mané per Tauschdeal im Gegenzug nach Turin ziehen zu lassen. Dieser steht nach einer schwachen Saison in München ohnehin vor dem Aus.

© getty FC Bayern, Gerücht: Kahn wurde wohl per Mail entlassen Bayerns Ex-Vorstandsboss Oliver Kahn soll von seiner Entlassung via E-Mail erfahren haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Nach einem Telefonat am Donnerstagvormittag, als Präsident Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß über die Absicht der Freistellung informierten, sei Kahn nicht mehr zu erreichen gewesen. Weder erschien er demnach zur einberufenen außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats am Freitagnachmittag, noch beantwortete der Ex-Keeper einen der Anrufe von Hainer. Am Samstagvormittag sei deshalb von der Vereinsführung der Entschluss gefallen, Kahn via Mail über seine offizielle Abberufung zu informieren. Schon das erste Gespräch mit Kahn am Donnerstag sei "kein angenehmes Gespräch" gewesen, teilte Hoeneß gegenüber dem kicker mit. Kahn habe sich verbal auf den neuen Chef Jan-Christian Dreesen eingeschossen. Deshalb habe man ihm auch nahegelegt, nicht mit zum "Finale" nach Köln zu reisen. Kahn selbst stimmte in der hitzigen Kontroverse mit dem Rekordmeister zuletzt versöhnliche Töne an. "Wir werden uns - wenn alles abgekühlt ist - zusammensetzen und in Ruhe über alles sprechen", sagte er der Bild-Zeitung.

© getty FC Bayern, Gerücht: Tuchel als Salihamidzic-Nachfolger? Bis spätestens Weihnachten will man beim FC Bayern einen Nachfolger für den freigestellten Sportvorstand Hasan Salihamidzic gefunden haben, sagte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Montag gegenüber dem kicker. Um in der Vorbereitung für die kommende Saison jedoch einen Kader-Planer zu haben, soll der FC Bayern darüber nachdenken, Coach Thomas Tuchel interimsweise diese Rolle anzuvertrauen. Das geht aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervor. Dem 49-Jährigen wurde eine zumindest ähnliche Verantwortung schon in seiner Zeit als Chelsea-Coach zuteil. In der Premier League ist es üblich, dass die verantwortliche Trainer einer Profi-Mannschaft in der Regel auch als eine Art Sportdirektor für ihren jeweiligen Klub fungieren. Diversen Medienberichten zufolge gelten die beiden Sportvorstände von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, Markus Krösche und Max Eberl, als heißeste Kandidaten im Rennen um die Nachfolge Salihamidzics. Daneben wurden mit Arjen Robben und Bastian Schweinsteiger auch ehemalige Spieler mit Stallgeruch als Optionen genannt.

© imago images FC Bayern, Gerücht: Álvarez kein Thema mehr Neben Dusan Vlahovic galt zuletzt auch Julián Álvarez von Manchester City als Kandidat für eine Verpflichtung. Nach Informationen von Sky-Reporter Florian Plettenberg ist ein Transfer des 23-Jährigen nun aber endgültig vom Tisch. Ohnehin hieß es zuletzt, dass sich der argentinische Weltmeister, dessen Vertrag bei den Citizens noch bis 2028 läuft, in Manchester unter Pep Guardiola durchsetzen wolle. In der laufenden Saison kam er 49-mal zum Einsatz, wobei er 17 Tore und fünf Assists beisteuerte. Zumeist musste er sich aber mit dem Platz hinter Erling Haaland begnügen.