FC Bayern vor nächstem Neustart: Finden Hoeneß und Rummenigge jetzt endlich genehme Nachfolger?

Der FC Bayern München hat die Deutsche Meisterschaft gewonnen - und anschließend verkündet, dass man sich von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic trennt. Das könnte Folgen haben. Den Rekordmeister erwartet womöglich ein turbulenter Sommer.

Der Rekordmeister befindet sich nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Chaos. Machtstrukturen und Hierarchien müssen neu geklärt werden, laufende Planungen für die neue Saison werden womöglich auf Eis gelegt und auch die Spieler und deren Umfeld registrieren die Unruhe an der Säbener Straße. Doch was genau wird den FC Bayern in den kommenden Wochen beschäftigen und welche Entscheidungen müssen getroffen werden?

"Mia san mia, wir sind wir - und ich bin ich", sagte Louis van Gaal 2009 bei seiner Vorstellung als Trainer des FC Bayern München. Damals mit einem Schmunzeln begleitet, muss man 2023 feststellen, dass sich das Vereinsmotto in den vergangenen Jahren tatsächlich zunehmend in diese Richtung verändert hat.

Und doch wird zunächst ein Vakuum entstehen. Wie viel Wert hat das Wort von Neppe überhaupt noch? Durch die Rückkehr von Karl-Heinz Rummenigge und den wieder verstärkt in den Vordergrund tretenden Uli Hoeneß könnte er an Macht verlieren. Seine Zukunft ist ohnehin noch ungeklärt. "Einen Sportvorstand hatte der FC Bayern schon einmal nicht gehabt", erklärte Dreesen jüngst. Doch man werde das als "Team" auffangen.

Die größte Baustelle befindet sich nun in der sportlichen Leitung. Hasan Salihamidzic und Marco Neppe hatten hier zuletzt die Verantwortung. Beide werden spätestens im Frühjahr die Planungen für die neue Saison begleitend angefangen haben. Wer kommt, wer geht? Und wie können Probleme behoben werden, die man in dieser Saison hatte?

© getty

FC Bayern München: Wird Thomas Tuchel jetzt der starke Mann?

All die Unsicherheiten könnten auch zu einem Novum in der Geschichte des FC Bayern München führen: Wird Tuchel jetzt der starke Mann an der Seitenlinie und in der Kaderplanung? "Wir setzen auf das Team. Karl-Heinz Rummenigge kommt in den Aufsichtsrat, wir haben im Team Uli Hoeneß und wir haben Thomas Tuchel", erklärte CEO Dreesen: "Ich werde mich in angemessener Form einbringen."

In der Zusammenarbeit mit Hoeneß und Rummenigge eine machtvolle Position einzunehmen, ist für einen Trainer nicht leicht. Das durften mit Pep Guardiola, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti und auch Louis van Gaal einige der besten Trainer der Welt bereits feststellen. Doch Tuchel hat einen entscheidenden Vorteil: Er kennt den Markt und den Weltfußball im Moment sehr wahrscheinlich besser als alle anderen in der Führungsetage. In der Vergangenheit fiel Uli Hoeneß immer wieder mit Aussagen auf, mit denen er seine Unkenntnis zur Schau stellte. "Ich kenne den Spieler gar nicht", sagte er beispielsweise 2019 der Sport Bild in Bezug auf Rodri, der vor seinem Wechsel zu Manchester City auch bei den Bayern Thema war.

Teilweise tat Hoeneß das auch, um die Position von Salihamidzic zu stärken, der einst in der Kritik stand. Doch dass er und Rummenigge im Tagesgeschäft des Transfermarkts nicht mehr so involviert sind wie ein aktiver Trainer, dürfte auf der Hand liegen.

Das wird Tuchel keine unbegrenzte Freiheit ermöglichen. Schließlich müssen vor allem teure Transfers immer noch vom Aufsichtsrat genehmigt werden. Einen Alleingang wird es bei den Bayern also nicht geben. Aber der 49-Jährige könnte deutlich mehr Einfluss auf die Planungen haben als seine Vorgänger - zumindest in diesem Sommer.

Die Zukunft wird dann deutlich spannender. Salihamidzic arbeitete in der Transferplanung deutlich enger mit den Trainern zusammen als Hoeneß und Rummenigge es in der Vergangenheit taten. Mittel- und langfristig wird es also spannend zu beobachten, wie sich die Aufgabenbereiche verteilen und welche Hierarchien sich bilden.