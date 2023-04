FC Bayern - News und Gerüchte: Lothar Matthäus prangert mangelnde Kommunikation der FCB-Bosse an

Lothar Matthäus hat einmal mehr harte Kritik am FC Bayern geübt und dieses Mal die Führungsebene ins Visier genommen. Ein möglicher Abnehmer für Sadio Mané ist derweil wohl ausgeschlossen. Die News und Gerüchte aus München.

Ähnlich bewertet Matthäus den Umgang mit dem Ski-Unfall von Manuel Neuer: "Ist er bestraft worden oder nicht? Das belastet auch die Mannschaft, die Psyche. Das sind alles so Kleinigkeiten, die so zusammenkommen und deshalb ist es eine unruhige Zeit an der Isar."

Matthäus bemängelte fehlende Transparenz im Fall Sadio Mané: "Mané ist bestraft worden. Mit was? Die Strafe, keine Zahl wurde genannt, es wird weiter diskutiert, hinterfragt, die Journalisten werden immer weiter die Leute beim FC Bayern fragen: 'Was muss Mané für seinen Schlag bezahlen?'"

Im Rahmen seiner Experten-Tätigkeit bei sky sagte Matthäus am Samstag: "Es sind ja nicht nur auf dem Platz die Ergebnisse und Leistungen nicht da. Wenn du im Umfeld Unruhe hast, überträgt sie sich automatisch auf den Platz. Deswegen ist das, wie gesagt, nicht verwunderlich, weil so viel Unruhe im Verein herrscht."

© getty

FC Bayern - Gerücht: FC Liverpool lehnt Mané-Rückkehr ab

Sadio Mané hat derzeit keinen leichten Stand beim FC Bayern und war gegen Hoffenheim (1:1) für seinen Schlag gegen Leroy Sané sogar suspendiert. Wie es im Sommer weitergeht für den Senegalesen ist offen, eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub FC Liverpool scheint jedoch ausgeschlossen.

Football Insider berichtet, dass die Reds kein Interesse an einer erneuten Verpflichtung Manés haben. Vielmehr steht an der Merseyside ein größerer Umbruch an. Und gerade im Sturm wurde schon vor und während der laufenden Saison eine Verjüngungskurs gefahren - erst kam Darwin Núñez, dann folgte Cody Gakpo. Für Mané wäre also kein Platz, zumal er 31 Jahre alt ist.

Bereits im November hatte das britische Portal davon berichtet, dass Mané einer Gruppe von Freunden gestanden habe, Liverpool und die Premier League zu vermissen.