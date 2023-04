FC Bayern München, News und Gerüchte: "Zerstören sich selbst!" Babbel spricht Klartext

Markus Babbel hat harsche Kritik am FC Bayern geübt, das Maulwurf-Problem beschäftigt auch Thomas Tuchel. Präsident Herbert Hainer hofft auf ein "reinigendes Gewitter". Und: Die Münchner bereiten angeblich ein "überzeugendes Angebot" für einen Stürmer vor. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, News - Babbel: "Bayern zerstört sich selbst"

Ein Trainerwechsel, der bislang seine Wirkung verfehlt hat, dazu das jüngste Theater um Sadio Mané: Beim FC Bayern kehrt einfach keine Ruhe ein.

"Das ist ein Drunter und Drüber", sagte Markus Babbel bei Sport1 über die aktuelle Lage beim deutschen Rekordmeister: "Was so traurig an der ganzen Geschichte ist: Sie schlagen sich selbst. Sie haben einen so herausragend guten Kader, aber im Moment sind es ja nicht die Gegner, die sie zerstören, sondern die Bayern zerstören sich selbst."

Der frühere Bayern-Spieler und Europameister von 1996 vermutet Probleme innerhalb der Mannschaft der Münchner. "Es zählt ja nicht nur die Qualität eines Spielers, sondern auch das Sozialgefüge. Das passt halt einfach nicht, da ist so viel Druck auf dem Kessel", so der 50-Jährige: "Jetzt hat Bayern schon den nächsten Trainer, und es wird trotzdem nicht wirklich besser. Irgendetwas in der Mannschaft stimmt nicht."

Es fehle "ein intaktes Innenleben innerhalb der Mannschaft. Und da ist nicht jedes Mal der Trainer gefragt, da müssen die Jungs sich selbst mal packen und sagen: 'Das ist einfach nicht gut genug, was ich da abliefere!'"

Dass die Attacke von Mané auf Leroy Sané an die Öffentlichkeit gekommen ist, macht Babbel Sorgen: "Da ist jemand in der Kabine, der so etwas herumerzählt. Und dadurch hast du natürlich ein Riesenproblem."