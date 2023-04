FC Bayern München, News und Gerüchte: Offenbar reger Telefon-Austausch zwischen Tuchel und Hoeneß

Thomas Tuchel steht offenbar in regelmäßigem telefonischen Kontakt mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Leon Goretzka hat das Mannschaftstraining am Donnerstag vorzeitig abgebrochen. Ilkay Gündogan hat Thomas Tuchel in den höchsten Tönen gelobt. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© getty Telefon-Austausch zwischen Tuchel und Nagelsmann? Thomas Tuchel steht offenbar in regelmäßigem telefonischen Kontakt mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Einem Bericht von Sky zufolge hatte sich der 71-Jährige für den Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Tuchel eingesetzt. Bei seiner Antritts-Pressekonferenz bedankte sich Tuchel explizit auch bei Hoeneß für dessen Vertrauen. Zuletzt zeigte Hoeneß beim FC Bayern öffentlichkeitswirksame Präsenz: Nach dem Rückspiel gegen Manchester City besuchte er die Kabine, am Mittwoch erschien er gestikulierend während einer Einheit auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Auch bei Transfer-Entscheidungen sei Hoeneß weiterhin eng eingebunden. Beim Poker um Sadio Mané im vergangenen Sommer habe der Ehrenpräsident sofort Bescheid gewusst. Aktuell setzt sich Hoeneß dem Vernehmen nach für eine Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Stürmer Randal Kolo Muani ein.

© getty FC Bayern München: Sorgen um Leon Goretzka Leon Goretzka hat das Mannschaftstraining am Donnerstag vorzeitig abgebrochen. Laut Bild verließ der 28-jährige Mittelfeldspieler zehn Minuten von Ende der Einheit humpelnd den Trainingsplatz. Grund dafür sei ein Schlag aufs linke Knie gewesen. Nach einer Behandlung der Physiotherapeuten mit einem Eisbeutel und einer Salbe versuchte Goretzka demnach nochmal zu joggen, doch die Schmerzen ließen keine Fortsetzung der Einheit zu. Ob Goretzka bis zum Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonntag wieder fit wird, ist ungewiss.

© getty FC Bayern: Ilkay Gündogan schwärmt von Thomas Tuchel Ilkay Gündogan hat Thomas Tuchel in den höchsten Tönen gelobt. "Für mich ist Thomas Tuchel einer der besten Trainer weltweit", sagte Gündogan bei Sky. Vor seinem Wechsel zu Manchester City arbeitete der 32-Jährige in der Saison 2015/16 bei Borussia Dortmund mit Tuchel zusammen. "Ich hatte ihn zwar nur ein Jahr bei Borussia Dortmund damals, aber das eine Jahr hat unglaublich viel Freude gemacht." Mit seinen Arbeitsweisen erinnert Tuchel Gündogan an seinen aktuellen Trainer Pep Guardiola: "Ich weiß, wie er taktisch arbeitet, auf was für Kleinigkeiten er achtet - und sich teilweise extrem ähnelt mit Pep. Dementsprechend habe ich keine Zweifel daran, dass Thomas Tuchel die Bayern wieder zu eine der besten Mannschaften in Europa formen wird." Im Viertelfinale der Champions League schaltete Gündogans City den FC Bayern aus. Im Halbfinale wartet nun ein Duell mit Real Madrid.