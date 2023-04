FC Bayern München: Alexander Nübel will FCB offenbar verlassen

Der noch bis zum Saisonende an die AS Monaco verliehene Alexander Nübel will offenbar nicht zum FC Bayern München zurückkehren. Das berichtet die AZ.

Demnach schaut sich der 26-Jährige bereits nach einem neuen Verein um, der ihn zur neuen Spielzeit fest verpflichtet. Eine Rückkehr nach München zu einem anderen Zeitpunkt könnte aber dennoch zustande kommen.

Dem Bericht zufolge will sich der deutsche Rekordmeister eine Rückkauf-Klausel sichern, sollte Nübel verkauft werden. So könnte der FCB doch noch auf den ehemaligen Schalker zurückgreifen, wenn dieser sich nachhaltig durchsetzt und Bedarf auf der Torhüter-Position besteht.

Der Hauptgrund für die angestrebte Trennung ist Manuel Neuer. Thomas Tuchel plant zur neuen Saison dem Vernehmen nach mit dem 37-Jährigen als Nummer eins.

Neuer erholt sich derzeit noch von seinem Ski-Unfall im Dezember, soll aber pünktlich zur Sommer-Vorbereitung wieder auf dem Platz stehen können.

Alexander Nübel und Yann Sommer vor Wechsel?

Nübel, der mit Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner angeblich regelmäßig Kontakt hat, will hingegen laut AZ einen Stammposten bei einem internationalen Topklub. Das genieße mehr Priorität als eine Rückkehr nach Deutschland - oder ein Wechsel zu einem Verein in der Bundesliga.

Nübels Vertrag in München endet nach seiner zweijährigen Monaco-Leihe im Sommer 2025. Dementsprechend würden die Bayern mit einem Verkauf eine durchaus lukrative Ablösesumme einstreichen.

Neuers unveränderter Status könnte sich laut dem Bericht auch auf die Zukunft von Yann Sommer auswirken. Der Schweizer würde mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 nur ungern auf der Bank Platz nehmen.

Auch Sky hatte zuletzt berichtet, dass der 34-Jährige trotz seines noch bis 2025 laufenden Arbeitspapiers zu den Verkaufskandidaten gehören würde.

Neben Neuer, Sommer und Nübel steht mit Sven Ulreich ein weiterer Keeper zur Verfügung. Der 34-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, war in der Vergangenheit stets mit seiner Rolle als zweiter Torhüter zufrieden.