FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß wohl Fürsprecher für Transfer von Randal Kolo Muani

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, soll ein Fürsprecher für einen Transfer von Frankfurts Randal Kolo Muani sein. Yann Sommer könnte dagegen wohl gehen - wie auch Ryan Gravenberch. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© getty

FC Bayern München, News: Uli Hoeneß Fürsprecher für Transfer von Randal Kolo Muani?

Der FC Bayern wird im Sommer einen Mittelstürmer verpflichten, so viel sollte wohl feststehen. Doch wer es wird, darum ranken sich seit Wochen Gerüchte, die regelmäßig neuen Nährboden bekommen.

Einer der Kandidaten ist Victor Osimhen von der SSC Neapel, der laut Sky auch gerne zum FC Bayern wechseln würde. Das Problem ist die Ablösesumme: Napoli verlangt angeblich 150 Millionen Euro für den Angreifer.

Noch soll es zwischen beiden Parteien keine Verhandlungen geben. Dafür jedoch die Idee, Osimhen mit Sadio Mané zu tauschen. Allerdings scheint das Gehalt des Senegalesen zu hoch für die Italiener.

Daher schauen sich die Bayern wohl anderweitig um - in der Bundesliga. Frankfurts Randal Kolo Muani soll mit FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß einen prominenten Fürsprecher im Aufsichtsrat haben, wie ebenfalls Sky erfahren haben will. Die 34 Scorerpunkte (20 Tore, 14 Vorlagen) in bislang 40 Pflichtspielen des Franzosen hätten Hoeneß begeistert. Zudem soll Hoeneß in die Kaderplanung für die nächste Saison involviert sein.

Kolo Muani, bei dem laut RMC allerdings auch PSG ernst machen soll, sei im Gegensatz zu Osimhen eine finanzierbare Option für die Münchner. Angebote liegen den Frankfurtern für ihren Stürmer aber noch nicht vor. "Konkrete Anfragen hat es bisher noch nicht gegeben, weder von den Bayern noch von anderen", sagte Sportvorstand Markus Krösche im Sky-Interview.

Der Vertrag des französischen Nationalspielers beim Europa-League-Sieger läuft noch bis 2027. Die Spekulationen über einen Wechsel des 24-Jährigen zum FC Bayern seien normal, so Krösche: "Bayern München ist aber auch nicht der einzige Klub, der sich mit ihm beschäftigt."

Krösche hat zudem die Hoffnung auf einen Verbleib Kolo Muanis noch nicht aufgegeben. "Auf der anderen Seite fühlt sich Randal nach wie vor sehr wohl bei uns und er hat auch noch sehr viele Entwicklungsfelder, die er sehr gut mit uns bearbeiten kann", sagte er.