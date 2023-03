FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Talent Paul Wanner wird wohl verliehen

Talent Paul Wanner vom FC Bayern München soll in der kommenden Saison wohl verliehen werden. Mit Alphonso Davies hat der Rekordmeister dagegen angeblich Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufgenommen. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB findet Ihr hier.

© getty

FC Bayern München, News: Die Lage bei Talent Paul Wanner

Das mittlerweile 17-jährige in Österreich geborene Talent hat in dieser Saison bislang 17 Pflichtspiele bestritten: vier für die Profis, vier für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern und neun für die U19. Die 57 Einsatzminuten bei der ersten Mannschaft sind freilich zu wenig.

Daher gilt Wanner nach Informationen des kicker als Kandidat für ein Leihgeschäft in der kommenden Saison, das "alle Parteien" anstreben. Im Hinterkopf habe man die einst positiv verlaufenen Leihen von David Alaba in Hoffenheim (2011) oder von Toni Kroos in Leverkusen (2009/10). Möglich ist es, dass Wanner gleich für zwei Spielzeiten verliehen wird.

Was die Wahl der Nationalmannschaft angeht, will sich Wanner offenbar Zeit lassen. Ralf Rangnick wirbt mit Österreich stark um den Mittelfeldspieler. Wanner will sich aber erst dann final entscheiden, wenn er im Seniorenfußball angekommen und gestandener Profi ist. In der Ende März anstehenden Länderspielperiode wird er weiter für die deutsche U 18 auflaufen, für die er bereits zwei Partien absolvierte.