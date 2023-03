Transfers: Alphonso Davies soll um Bayern-Gehalt feilschen - Thomas Tuchel in die Serie A?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 11. März.

© getty Richarlison Der Brasilianer, der bei der WM in Katar das schönste Tor des Turniers geschossen hatte, wird in London bei Tottenham nicht glücklich. Nach dem CL-Aus daheim gegen Milan stimmte ihm Trainer Antonio Conte zu, dass Richarlisons Saison "scheiße" sei. Laut der spanischen Mundo Deportivo steht der 25-Jährige trotzdem bei Real Madrid auf dem Zettel, um Karim Benzema zu ersetzen. Das italienische Portal Calciomercato berichtet, dass auch Juventus an dem Brasilianer interessiert ist. Für ihn soll Dusan Vlahovic Platz machen und die Bianconeri verlassen.

© getty Antonio Conte Apropos Conte und Serie A: Der Italiener könnte das Traineramt vom schwächelnden Simone Inzaghi bei Inter Mailand übernehmen. Am Freitag hatte es unter ihm die bereits achte Saisonniederlage gesetzt, gegen Spezia Calcio (1:2).

© getty Thomas Tuchel Nach Informationen von Gazzetta dello Sport soll neben Conte auch Thomas Tuchel als möglicher Nachfolger von Inzaghi bei Inter Mailand gehandelt werden. Tuchel war im vergangenen Jahr überraschend beim FC Chelsea entlassen worden. Angeblich ist der frühere Bundesligacoach auch bei Tottenham Hotspur im Gespräch. Dort steht Trainer Antonio Conte nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League in der Kritik. Zudem läuft sein Vertrag im Sommer aus.

© getty Alphonso Davies Der FC Bayern München möchte vorzeitig des Vertrag des Kanandiers verlängern, berichtet die Sport Bild. Erste Verhandlungen habe es bereits gegeben, doch die Münchener müssten beim Geld nochmals nachlegen. Der Vertrag von Davies läuft noch bis 2025. Real Madrd soll laut spanischen Medien an ihm interessiert sein.

© getty Kylian Mbappé Gerücht Nummer 2530235 in der Causa Mbappé und Real Madrid: Die normalerweise verlässliche Marca schreibt, dass die Entourage des Franzosen den "Blancos" mitgeteilt haben soll, dass er seine Vertragsverlängerung in Paris bereue. Am Mittwoch war Mbappé mit PSG gegen den FC Bayern München aus der Champions League ausgeschieden. Der 25-Jährige, der einer der besten Fußballer seiner Zeit werden möchte, wird auch zum Jahresende 2023 noch nie die Champions League und den Ballon d'Or gewonnen haben.

© getty Ilkay Gündogan Die in Barcelona ansässige Sport sieht den deutschen Nationalspieler als "wahrscheinlichste Option", während die Katalanen sich auf dem Transfermarkt nach einem Neuzugang umsehen. Das deckt sich mit früheren Gerüchten, wonach Gündogan zu den Katalanen wechseln könnte.

© imago images Borna Sosa Der deutsch-kroatische Linksverteidiger des VfB Stuttgart erhofft sich weiterhin einen Wechsel zu einem Verein, der in der Champions League spielt, wie er der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten sagte: "Für mich ist es ein Ziel, irgendwann zu einem Klub zu wechseln, der diese Ambitionen dauerhaft hat." Über seinen gescheiterten Transfer nach Leverkusen sagte er: "Wir sind so verblieben, dass ich für den VfB weiter alles gebe und wir gegebenenfalls im Sommer nach einer Lösung schauen." Der Vertrag des 25-Jährigen läuft in Stuttgart noch bis 2025. Im Winter soll es ein Angebot aus Leverkusen für ihn gegeben haben, das den Stuttgartern mit zehn Millionen Euro jedoch deutlich zu niedrig war. Im Sommer wolle Sosa mit dem VfB zusammen nach einer Lösung schauen.

© getty Jonathan David Der 23-jährige Kanadier schoss sich durch seinen Hattrick am Freitag gegen Olympique Lyon (3:3) und seinem Tor Nummer 53 zum besten Lille-Torschützen des 21. Jahrhunderts. Nach dem Spiel wurde David erneut zu seiner Zukunft gefragt. Erst einmal wolle er den LOSC zurück nach Europa bringen, betonte er. Dann, gefragt zur Premier League, sagte er: "Sie ist eine der größten Ligen der Welt, warum nicht?" Bereits in den vergangenen Monaten hatte der Kanadier sein Interesse an einem Wechsel nach England bekundet.

© getty Mason Mount Englische Medien berichten schon länger, dass der 24-jährige Engländer Chelsea in diesem Sommer verlassen könnte, weil sein Vertrag 2024 ausläuft. Sein Trainer Graham Potter sagte nun: "Ich bin nicht naiv. (...) Am besten sage ich wenig dazu und lasse ihn entscheiden, was das beste für beide Parteien ist."

© getty Roberto Firmino Der Berater des Brasilianers hatte kürzlich verkündet, dass dieser seinen Vertrag in Liverpool nicht verlängern werde. Sein Trainer Jürgen Klopp sei "etwas überrascht" von dieser Entscheidung gewesen, verriet dieser nun. Laut spanischen Medien soll Firminos Berater ihn nun beim FC Barcelona angeboten haben. Dort wäre er allerdings wohl wieder nur der Backup-Stürmer hinter Robert Lewandowski.

© getty Bruno Guimaraes Der Telegraph berichtet, dass der FC Chelsea ein Auge auf Newcastles Guimaraes geworfen habe. Erst 2022 war der Brasilianer in die Premier League gekommen, für 42 Millionen Euro aus Lyon.

© getty Julián Álvarez Der 23-jährige Weltmeister soll ein verbessertes Vertragsangebot von Manchester City bekommen haben. Das Papier soll bis 2028 gültig sein, wie Fabrizio Romano berichtet. Álvarez' aktueller Vertrag läuft bis 2027 und wurde vor rund einem Jahr unterzeichnet. Mit dem Weltmeister-Status will City ihn mit mehr Gehalt würdigen und von Wechselgedanken abhalten.