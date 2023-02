Die Endrunde der Champions League ist in vollem Gange. Doch wann findet das Viertelfinale der Champions League statt? Alles rund um das Datum, die Termine und die Auslosung erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Champions League ist der prestigeträchtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Zunächst eröffneten acht Achtelfinalpartien die Endrunde in diesem Jahr. Dabei gab es bereits einige final würdige Begegnungen.

Der FC Liverpool und Real Madrid lieferten sich in einer Neuauflage des vergangenen Champions-League-Finals ein packendes Achtelfinale. Auch der FC Bayern musste mit Gegner Paris St. Germain gegen einen Titelanwärter ran.

Außerdem gab es in dieser Achtelfinal-Runde eine Rückkehr eines großen Klubs: AC Milan kehrte nach knapp neun Jahren zurück in die K.-o.-Phase der Champions League. Dort haben es die Rossoneri mit den Tottenham Hotspurs zu tun.

Neben dem FC Bayern München sind auch drei weitere deutsche Mannschaften über die Gruppenphase hinausgekommen. Borussia Dortmund muss sich mit dem FC Chelsea messen, RB Leipzig bekommt es mit Titelfavorit Manchester City zu tun und Eintracht Frankfurt trifft auf SSC Neapel.

Die Achtelfinal-Hinspiele der deutschen Mannschaften im Rückblick:

Alle Infos zum anstehenden Viertelfinale der Champions League bekommt Ihr jetzt dargestellt.

​​Wann ist das Viertelfinale der Champions League? Datum, Termine, Auslosung

Laut offiziellen Angaben der UEFA sind die Termine zwar festgelegt, könnten sich jedoch noch ändern. Stand jetzt wird das Viertelfinale am 11./12. April und 18./19. April 2023 ausgetragen. Voraussichtlich wird sich auch am Spielbeginn nichts ändern. So werden auch die Viertelfinalpartien um 21 Uhr angepfiffen.

Vor dem Viertelfinale ist allerdings essentiell, dass die Begegnungen ausgelost werden. Die Auslosung des Viertelfinals der Champions League wird am 17. März 2023 im schweizerischen Nyon, dem Hauptsitz der UEFA, stattfinden.

Um 12 Uhr deutscher Zeit ziehen die Offiziellen nicht nur die Begegnungen des Viertelfinals, sondern auch bereits des Halbfinals. Außerdem wird aus administrativen Gründen das Heimteam für das Finale der Champions League bestimmt. Das Finale der Königsklasse steigt am 10. Juni im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass ab dem Viertelfinale nun auch Vereine aus demselben Land gegeneinander antreten dürfen. Damit könnte beispielsweise der FC Bayern München auf Borussia Dortmund treffen.

Ihr wollt die Auslosung des Viertelfinals der Champions League live sehen? Dann müsst Ihr am 17. März, um 12 Uhr entweder den Livestream der UEFA aufrufen oder die Auslosung über Sky auf Sky Sport News kostenlos im Free-TV schauen.

Wann ist das Viertelfinale der Champions League? Datum, Termine, Auslosung - Wichtigste Infos

Wettbewerb : UEFA Champions League

: UEFA Champions League Spielrunde : Viertelfinale

: Viertelfinale Datum (vorläufig): 11./12. April und 18./19. April 2023

(vorläufig): 11./12. April und 18./19. April 2023 Auslosung: 17. März 2023

