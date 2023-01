FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB führt erste Gespräche mit Eric Maxim Choupo-Moting

Der FC Bayern München hat offenbar erste Gespräche mit Eric Maxim Choupo-Moting wegen einer möglichen Vertragsverlängerung geführt. Neues gibt es außerdem von Sadio Mané, von Sponsor Qatar Airways und von Niclas Füllkrug. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

© getty

FC Bayern, News: Gespräche mit Eric Maxim Choupo-Moting haben begonnen

Verlängert Eric Maxim Choupo-Moting demnächst seinen Vertrag beim FC Bayern München? Wie Sky berichtet, haben sich die Berater des Stürmers am Mittwoch mit den Bayern zu einer ersten Verhandlungsrunde getroffen. Dabei sollen sich Hasan Salihamidzic und der technische Direktor Marco Neppe mit Choupo-Motings Vater Just Moting und Berater Roger Wittmann zum Mittagessen getroffen haben.

Der Vertrag des Angreifers, der in der Hinrunde zum Stammspieler und Dauertorschützen (11 Tore in 16 Pflichtspielen) aufgestiegen war, läuft aus - er kann also bereits mit anderen Klubs verhandeln. Die Bayern werden ihn ungern ziehen lassen, allerdings befindet sich der 33-Jährige jetzt in einer guten Verhandlungsposition, zumal auch andere Topklubs wie Manchester United an ihm dran sein sollen.

Die Frage ist auch, ob sich die Bayern im Sommer im Sturm neu aufstellen wollen: Was war doch gleich mit Harry Kane?