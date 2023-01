FC Bayern München: Acht Talente beim Profitraining von Julian Nagelsmann

Ehe der FC Bayern München am Freitag ins Trainingslager nach Katar aufbricht, dürfen acht Talente im Profitraining von Julian Nagelsmann vorspielen - und sich für einen Platz im Flieger empfehlen.

Während der FC Bayern weiterhin einen Vertreter für den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer sucht, bekommt der 18-jährige Tom Ritzy Hülsmann seine Bewährungschance im Profitraining. Er kam in dieser Saison bereits für die A-Jugend und die Reserve zum Einsatz. Nach einem gewaltigen Wachstumsschub misst Hülsmann über zwei Meter.

Vergleiche mit Jerome Boateng und eine Fritz-Walter-Medaille in Bronze: Tarek Buchmann gilt als einer der vielversprechendsten deutschen Nachwuchs-Innenverteidiger. Laut Bild soll der 17-Jährigen ab der kommenden Saison fest in den Profikader reinwachsen. Aktuell ist Buchmann Kapitän der A-Jugend.

Janitzek ist mit einer Körpergröße von 1,92 Metern nochmal vier Zentimeter größer als Buchmann. Und auch in der klubinternen Mannschafts-Leiter hat er schon einen Schritt mehr gemacht: Janitzek ist in der Innenverteidigung Stammspieler bei der Reserve.

Eyüp Aydins Vertrag beim FC Bayern läuft am Ende der Saison aus, er muss sich also für eine Weiterbeschäftigung oder einen neuen Klub empfehlen. Der 18-Jährige ist im defensiven Mittelfeld der Reserve gesetzt. Obwohl Aydin im deutschen Heidenheim zur Welt kam, stand er schon im Kader der türkischen U21-Nationalmannschaft.

Im Sommer wechselte der offensive Mittelfeldspieler für 1,8 Millionen Euro zum FC Bayern, etablierte sich direkt in der Reserve und sammelte bereits reichlich Scorerpunkte. Hier geht es zum ausführlichen Porträt .

Bei seinem Ex-Klub Slaven Belupo avancierte Lovro Zvonarek mit 16 Jahren einst zum jüngsten Kapitän eines europäischen Erstligisten der Geschichte. "Er bewegt sich sehr gut ohne Ball. Aber auch mit Ball weiß er immer, was zu tun ist. Er hat ein unglaubliches Pass-Timing, er spielt immer vertikal", lobt sein damaliger Trainer Zoran Zekic bei SPOX und GOAL .

© imago images Arijon Ibrahimovic

Arijon Ibrahimovic (Angriff)

Nicht verwandt oder verschwägert mit dem berühmten Zlatan, aber ähnlich selbstbewusst. "Ich spiele auch im Sturm und schieße einige Tore. Aber er ist schon ein bisschen besser als ich", sagte Arijon Ibrahimovic - im Alter von zehn Jahren. Mit 15 trainierte er beim FC Bayern erstmals bei den Profis, mit 16 feierte er sein Kader-Debüt, mit 17 unterschrieb er kürzlich seinen ersten Profivertrag.

"Er kann auf jeder Position im Angriff eingesetzt werden", sagt Nachwuchs-Leiter Holger Seitz zu SPOX und GOAL. "Meiner Meinung nach kommen seine Stärken aber am besten als hängende Spitze zur Geltung." In der aktuellen Saison der A-Jugend-Bundesliga gelangen Ibrahimovic in neun Spielen schon zehn Tore. Hier geht es zum ausführlichen Porträt.