Kurioser Grund: Paris Saint-Germain wollte offenbar Marco Reus vom BVB verpflichten

So habe Paris Saint-Germain unter anderem 2014 konkret um den Angreifer geworben, weil der Sohn von Präsident Nasser Al-Khelaifi häufig auf der Konsole bei der Fußballsimulation FIFA von EA Sports mit Reus zockte. Reus soll damals eines Verdreifachung seines BVB-Gehalts von fünf Millionen Euro gewinkt haben. 2015 habe PSG, auf das Dortmund am Mittwochabend im Halbfinal-Hinspiel der Champions League trifft, einen weiteren, erfolglosen Anlauf unternommen.

Reus, der in der Jugend von Borussia Dortmund einst aussortiert worden war, kehrte 2012 nach seinem Durchbruch in Gladbach zu den Schwarzgelben zurück. Bereits damals und in der Folge warben internationale Spitzenklubs um den heute 34-Jährigen.

Laut Sport Bild lockten ihn der FC Bayern, Manchester City, Real Madrid und der FC Barcelona mit teils horrenden Gehältern. Unter anderem soll ManCity 2018 ein Jahressalär von 23 Millionen Euro geboten haben.