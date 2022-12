FC Bayern, News und Gerüchte: Gehaltserhöhung für Jamal Musiala - winkt dem FCB-Juwel bald ein neuer Vertrag?

Das Gehalt von Jamal Musiala hat sich offenbar durch eine Einsatzklausel erhöht - zudem stehen Gespräche über seine Zukunft bevor. Bei der Weltmeisterschaft in Katar gibt es erneute Unruhen um Benjamin Pavard. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Eine Gehalts-Klausel seien 25 Pflichtspieleinsätze über mindestens 45 Spielminuten in einer Saison - die hat er bereits in der abgelaufenen Saison erreicht. Daher liege sein Gehalt aktuell bei etwa acht Millionen Euro pro Jahr, so die Zeitung. Als Maximum könnte sein bis 2026 datierter Vertrag wohl auf eine Gehaltssumme von elf Millionen Euro ansteigen.

FC Bayern, News: Rekordkulisse gegen Barça erwartet

Die Frauen des FC Bayern erwarten in der Champions League am Mittwochabend den FC Barcelona in der heimischen Allianz Arena. Dabei erwartet sie offenbar eine Rekordkulisse. Wie der kicker in Bezug auf eine Vereinsinformation schreibt, sollen schon über 20.000 Tickets für das "große Stadion" verkauft worden sein.

Damit würden das Duell mit dem aktuellen Titelverteidiger Barça mindestens 7.000 Fans mehr im Stadion verfolgen als beim bisherigen Topwert. In der abgelaufenen Saison besuchten 13.000 Zuschauer das Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain.

