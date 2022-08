Ab heute steht die Bundesliga wieder voll im Fokus, mit dem Kracher zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München geht der Kampf um die Meisterschale offiziell los. WM-Pause, Winterpause, Länderspielpausen, letzter Spieltag - SPOX erklärt Euch, welche Termine in der Saison 2022/23 ebenfalls noch wichtig sind.

In der Bundesliga wird ab heute endlich wieder Meisterschaftsfußball gespielt. Zu Beginn des 1. Spieltags treffen im Frankfurter Deutsche Bank Park Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München aufeinander. Um 20.30 Uhr geht es los.

Doch wie sieht der Plan danach aus? Welche Termine sollte man sich besonders merken, wann ist die WM-Pause, die Winterpause, die Länderspielpausen und wann ist der letzte Spieltag? SPOX erklärt Euch das im Folgenden.

Bundesliga, Termine in der Saison 2022/23: WM-Pause, Winterpause, Länderspielpausen, letzter Spieltag

Der FC Schalke 04 hat es neben Werder Bremen aus der 2. Bundesliga hoch in die Bundesliga geschafft, Fans der Königsblauen und von Borussia Dortmund dürfen sich also wieder auf zwei Revierderbys freuen, die für September und März geplant sind. Der BVB ist zudem auch eine Hälfte des "Klassikers" gegen Rekordmeister FC Bayern. Die beiden Partien zwischen den beiden besten deutschen Vereinen der vergangenen Jahre finden im Oktober und Ende März/Anfang April statt.

Doch die Bundesliga-Saison 2022/23 hat eine weitere Besonderheit, die jedoch nicht nur Deutschland, sondern den ganzen europäischen Fußball betrifft. Weil die Weltmeisterschaft 2022 in Katar erst am 21. November eröffnet wird, wird in dieser Zeit der Meisterschaftsbetrieb auf Eis gelegt. Die Winterpause wegen der WM beginnt am 14. November. Erst am 20. Januar wird die Bundesliga dann wieder fortgesetzt.

Doch bevor die WM überhaupt losgeht, bestreiten die Nationalmannschaften im September im Rahmen der Nations League die Vorrundenspiele Nummer fünf und sechs. Das DFB-Team trifft am 23. September auf Ungarn und am 26. September auf England. Vom 19. September bis zum 30. September ist deswegen europaweit Länderspielpause, am 1. Oktober geht es dann mit dem 8. Bundesliga-Spieltag weiter.

Der 34. und letzte Spieltag der Bundesliga steigt am 27. Mai, alle 18 Bundesligisten sind an diesem Tag zeitgleich im Einsatz.

Bundesliga: Die wichtigsten Termine im Überblick