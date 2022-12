FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthijs de Ligt spricht erstmals über seine WM-Rolle

Matthijs de Ligt äußert sich erstmals zu seiner Reservistenrolle bei der WM 2022 in Katar. Benjamin Pavard steht nach den jüngsten Aussagen von Didier Deschamps weiterhin in der Kritik. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern München.

© getty

FC Bayern München, News: Matthijs de Ligt äußert sich zu WM-Bankrolle

Matthijs de Ligt geht mit seiner Bankrolle für die Niederlande bei der WM in Katar gelassen um. "Es ist nicht so frustrierend", sagte der Innenverteidiger nach dem 3:1 im Achtelfinale gegen die USA: "Natürlich will jeder Spieler spielen, aber wir sind eine Gruppe von 26 Spielern. Ehrlicherweise habe ich bereits mehr gespielt, als ich erwartet habe. Ich hatte befürchtet, bei dieser WM gar nicht zu spielen."

De Ligt hatte zum Auftakt gegen den Senegal (2:0) durchgespielt, ehe er in den folgenden drei Partien nur noch zu einem Kurzeinsatz von einer Minute kam. Das liege an der "Spielweise und der Art des Coachings", erklärte der 23-Jährige: "Es ist in Ordnung, ich kenne meine Rolle. Ich trainiere jeden Tag, um dem Team eine Hilfe zu sein." Er sei "glücklich", weil die Mannschaft im Viertelfinale ist.

Die Niederlande spielt im Gegensatz zu Bayern defensiv mit einer Dreierkette. Dennoch sieht de Ligt seinen Sommerwechsel nach München rückblickend als absolut richtige Entscheidung. "Ich habe eine sehr schöne Zeit. Ich fühle mich schon nach wenigen Monaten zu Hause. Ich bin sehr glücklich", erzählte er: "Wie ich bei Bayern gespielt habe, hat mir die Gelegenheit gegeben, hier das erste Spiel zu spielen."