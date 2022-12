FC Bayern München, News und Gerüchte: Unter diesen Umständen würde der FCB Benjamin Pavard verkaufen

Der FC Bayern München würde den wechselwilligen Benjamin Pavard im Sommer wohl verkaufen, sollte es zu keiner Einigung bezüglich einer Vertragsverlängerung kommen. Manuel Neuer wird angezählt und Thomas Müller hört offenbar in der Nationalelf auf. Die News und Gerüchte zum FCB.

© imago images FC Bayern München, News: FCB würde Benjamin Pavard verkaufen Benjamin Pavard sorgte zuletzt mit Interviews für Schlagzeilen, in denen er davon sprach, sich einen Abgang vom FC Bayern vorstellen zu können. Bei der WM in Katar verlor der Defensivspieler zudem seinen Stammplatz in Frankreichs Nationalteam. Laut kicker würde der FCB Pavards bis 2024 gültigen Vertrag gerne verlängern, ihm dabei aber nicht zusichern, dass der Franzose künftig nur noch in der Innenverteidigung aufläuft. Sollten sich beide Seiten nicht einigen, werden die Bayern Pavard im kommenden Sommer verkaufen, um ihn ein Jahr später nicht ablösefrei abgeben zu müssen. Dies berichtet auch Sky Sport. Demnach plane man beim deutschen Rekordmeister auch nicht, einen Ersatz als Rechtsverteidiger zu verpflichten. Mit Noussair Mazraoui, Josip Stanisic und dem wohl im Sommer nach München kommenden Konrad Laimer hätte man genügend Alternativen.

© imago images FC Bayern München, News: Stefan Effenberg zählt Manuel Neuer an Nach seinen Leistungen mit Deutschland bei der WM 2022 in Katar ist Bayern-Keeper Manuel Neuer in den Fokus gerückt. Einige Experten sehen seinen Platz als deutsche Nummer eins mittlerweile kritisch. Dazu gehört auch Ex-Bayern-Spieler Stefan Effenberg. Der schrieb in seine Kolumne bei Sport1 über Neuer: "Flick muss auch über Manuel Neuer nachdenken, der im März 37 wird." Effenberg richtete dabei den Blick auf die diversen Verletzungen, die Neuer in der Vergangenheit plagten: "In diesem Alter immer wieder zurückzukommen, das ist nicht einfach." Effenberg fordert daher, dass der Bundestrainer die Entscheidung treffen müsse, ob er Neuer künftig noch ins DFB-Team einlädt: "Da muss er klare Zeichen setzen, das können doch nicht die Spieler tun. Um es auf den Punkt zu bringen: Neuer ist nicht mehr unantastbar. Und man muss über einen Umbruch nachdenken. Ich fände es schön, wenn die Spieler sich selber verabschieden und ihren Rücktritt erklären würden. Das wäre auch logisch. Es ist an der Zeit, an diese Spieler heranzutreten, um Veränderungen zu bewirken." Auch der kicker schreibt in seiner Montagsausgabe, dass Neuer in Zukunft nicht mehr die unumstrittene Nummer eins der Nationalelf sein wird.