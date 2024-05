FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen den VfB Stuttgart: Der zweite Anzug des FCB passt nicht

© getty

FC Bayern München in Stuttgart, Noten: Manuel Neuer

Gute Parade in den Anfangsminuten. Wurde beim ersten Gegentor überlupft, kann vielleicht auch im Tor bleiben. Ansonsten parierte er, was zu parieren war. Die vielen Abschlüsse der Stuttgarter gingen jedoch häufig an seinem Kasten vorbei. So konnte er sich nur selten auszeichnen. Kurz vor dem Ende sah er beim Kopfballtor von Jeong wieder nicht gut aus. Note: 4.