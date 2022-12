FC Bayern München: Volltreffer und Missverständnisse - die ablösefreien FCB-Transfers

Ablösefreie Transfers sind beim FC Bayern München in den letzten Jahren in Mode gekommen. Neben Königstransfer Robert Lewandowski gab es auch ein paar Flops und Missverständnisse. SPOX schaut auf die bayerischen Neuzugänge ohne Ablöse seit der Jahrtausendwende.

Nach einem halben Jahr in Frankreich kam der Baske wieder zurück und spielte noch einmal anderthalb Jahre beim FCB, ehe er seine Karriere beendete. Auch in den letzten Jahren seiner Laufbahn blieb Lizarazu ein zuverlässiger Spieler, wenngleich die Höhen aus seiner ersten Zeit bei den Münchnern überwiegen.

Der gebürtige Gelsenkirchener spielte vier Jahre für die Münchner und stand unter anderem beim Champions-League-Finale 2010 in der Startelf. Er war ein zuverlässiger Backup, der auf mehreren Positionen in der Offensive einsetzbar war. Im Sommer 2011 ging er dann ablösefrei zu Real Madrid.

Ivica Olic (2009 vom Hamburger SV)

Ebenso positiv verlief die Karriere von Olic in München. Zur Überraschung vieler entwickelte sich der Kroate zum Schlüsselspieler beim Rekordmeister und überzeugte vor allem in seiner ersten Saison. In der Champions League avancierte er mit seinen Toren gegen Manchester United zum Helden. Nach drei Jahren in München schloss er sich dem VfL Wolfsburg an.